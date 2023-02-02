"Золотой" лук: стоимость овоща достигла рекорда за всю историю независимости

По сравнению с 2022-м цены выросли почти в четыре раза.

На украинских рынках и в магазинах сильно подорожал лук. Стоимость овоща установила очередной рекорд, преодолев отметку в 30 гривен за килограмм.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Цена за один килограмм лука уже выросла до 30–35 гривен. В среднем это на 11% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Аналитики отмечают, что ценник 35 гривен за килограмм — рекордный за всю историю независимости Украины. По сравнению с прошлым годом стоимость овоща выросла в среднем в четыре раза.

Впрочем, повышение стоимости лука будет сохраняться и дальше. В частности, из-за ажиотажа и постоянных перебоев с электроэнергией. Кроме того, запасы этих овощей во многих украинских хозяйствах уже практически исчерпаны.

"Сегодня участники рынка уже говорят о дефиците предложения данной продукции на украинском рынке. При этом рассчитывать на поставки импортного лука не стоит, поскольку большинство стран Центральной Азии существенно сократили поставки этой продукции на внешние рынки", — отмечают аналитики.

Как сообщалось, в Украине с начала 2023 года на 20% увеличился акциз на сигареты, соответственно в этом году пропорционально увеличатся и цены на сигареты. За год табачные изделия подорожали на 6,97–15,65 грн.

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