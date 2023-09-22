"Золотые" картриджи для "Энергоатома": нардеп опубликовал скандальный документ о закупке

На небольшом тендере государственная энергетическая компания готова переплатить более 1,5 миллионов гривен.

Народный депутат Ярослав Железняк опубликовал приложение к договору о закупке государственной компанией НАЭК "Энергоатом" большого количества картриджей для принтеров по значительно завышенным ценам. Переплата составит более 1,5 миллионов гривен.

"Зачем в "Энергоатоме" уже даже на тендерах на 3 млн грн по картриджам на принтеры такую маржу закладывать?", — возмущенно написал нардеп в своем Telegram-канале.

Судя по опубликованному документу, "Энергоатом" планирует закупить, в частности, 60 картриджей модели HP CF226A по цене 8,73 тысяч гривен без НДС за штуку (то есть 10,47 тыс грн с НДС). В целом государственная компания потратит на их приобретение 628,5 тысяч гривен.

Приложение к договору "Энергоатома" на закупку картриджей для принтеров / Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

Стоимость такого картриджа в Интернет-магазине (с налогами) составляет 5,5 тысячи гривен. Таким образом, только на одной позиции "Энергоатом" готов переплатить почти 300 тысяч гривен.

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В общей сложности компания планирует закупить девять различных позиций картриджей к принтерам в количестве 248 штук. Если сравнить цены на остальные товары с их стоимостью в Интернет-магазинах, то окажется, что общая переплата государственной компании составляет более 1,5 млн грн.

"У меня только одно объяснение – просто не хотят ради этих пару миллионов руку сбивать", — прокомментировал завышенные цены в договоре народный депутат Ярослав Железняк.

Напомним, ранее государственная компания "Энергоатом" приобрела 10 автобусов для перевозки сотрудников на сумму 281,3 миллиона гривен. Стоимость одного автобуса – на уровне нового суперкара Ferrari.

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