"Золотые" масло, сахар, топливо и лечения: какие продукты, товары и услуги в Украине подорожали больше всего

"Золотые" масло, сахар, топливо и лечения: какие продукты, товары и услуги в Украине подорожали больше всего

В Украине подешевели только овощи и яйца.

В Украине за январь-август 2021 существенно подорожали некоторые продукты питания. Также выросли тарифы на воду, электроэнергию, газ.

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Об этом сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Так, в Украине индекс потребительских цен (индекс инфляции) в январе-августе 2021 составил 106,2%. Тогда, как за аналогичный период 2020 — 101,2%.

В январе-августе продукты питания и безалкогольные напитки в Украине подорожали на 7,8%. Существенным выросли в цене подсолнечное масло — на 45% и сахар — на 34,1%. На 12,1-5,1% стали дороже фрукты, хлеб, продукты переработки зерновых, рис, мясо и мясопродукты, масло, рыба и продукты из рыбы, макаронные изделия, сметана.

Подешевели в Украине овощи — на 15,9% и яйца — на 6,7%.

Тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 10,3%. В частности подорожали:

электроэнергия на 36,6%;

канализация на 18,6%;

водоснабжения на 11,8%;

природный газ на 11,1%.

На 3,6% выросли также цены сфере здравоохранения. Так, в январе-августе 2021 состоялось подорожание услуг больниц на 8,0% и амбулаторных услуг на 7,0%.

Цены на транспорт выросли на 8,9%. В Госстате объяснили, что это произошло из-за подорожания топлива и масел на 23,4%. Проезд для пассажиров в железнодорожном транспорте вырос на 19%, автобусах — на 13,1%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в январе-августе 2021г. составил 133,7%. Тогда, как в соответствующем периоде 2020 — 104,6%. В добывающей промышленности и разработке карьеров цены повысились на 66,5%, поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха — на 40,9%, перерабатывающей промышленности — на 23,7%.

Индекс цен в строительстве в январе-июле 2021 составил 114,4%. В 2020 году эта цифра составляла 104,2%. В строительстве помещений зафиксирован рост цен на 12,7%, инженерных сооружений — на 16,5%.

Напомним:

За год в Украине существенно подорожала коммуналка – Экономические новости

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