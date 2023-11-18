"Золотые" папки для военных: в ВСУ необоснованно изменили требования к обложкам, что позволило повысить цену – аудит Минобороны

Министерство обороны провело аудит по тендеру на закупку папок для личных военных дел. В ВСУ необоснованно изменили параметры обложек, что позволило повысить стоимость, хотя на рынке есть более дешевые предложения.

Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Проверка установила, что за четыре месяца до тендера Кадровый центр ВСУ предложил внести изменения в техническую спецификацию обложек, благодаря которым в заявке Командования Сил логистики установили цену – 351 грн за штуку.

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После объявления старта торгов по первому лоту поступило лишь одно ценовое предложение, равное ожидаемой стоимости. Ее послала Киевская полиграфическая фабрика "Зоря".

После этого Минобороны выяснило, что на рынке есть более дешевые предложения: похожие образцы папок по цене от 140 до 325 грн. Тогда аудиторы закупили у ФЛП образец такого товара по цене 120 грн (это акционная цена от основной 140 грн). Как отмечается, тогда неизвестно, сможет ли этот продавец предоставить необходимое количество обложек.

Проверка установила, что изменения от Кадрового центра ВСУ по техническим параметрам обложек были предоставлены без обоснования.

Чиновники Департамента ресурсного обеспечения Минобороны не подписали договор по этому тендеру. Служба внутреннего аудита ведомства предложила Кадровому центру уменьшить стоимость товара и увеличить количество участников аукциона.

Всесторонняя проверка продолжается. Окончательные результаты будут опубликованы по ее завершении.

"При установлении фактов уже совершенных нарушений мы передаем эту информацию прокуратуре. Это простая логика, которую мы придерживаемся, чтобы вычистить систему от коррупции", — рассказал заместитель министра обороны Юрий Джигир.

Кроме того, Служба продолжает мониторинг и исследование рискованных операций. В настоящее время материалы внутренних аудитов приобщены к 25 уголовным производствам.

Напомним, заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов, который является фигурантом уголовного дела по закупке по завышенным ценам продуктов для военных, все еще находится под стражей.

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