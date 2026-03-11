"Золотые" яйца не только на Пасху: почему цены в Украине могут не снизиться

Эксперты прогнозируют, что цены на яйца не будут снижаться

Реклама

В этом году традиционное весеннее подешевление куриных яиц в Украине оказалось под большим вопросом из-за роста цен на корма и расходов на логистику.

Об этом рассказал аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка в комментарии "РБК-Украина".

Почему яйца не дешевеют

По словам эксперта, обычно во второй половине весны предложение на рынке стремительно растет благодаря домашним хозяйствам, что уравновешивает спрос и снижает цены. Однако сейчас на стоимость продукта давят несколько серьезных факторов.

Реклама

Главной причиной являются большие затраты на корма, что формируют основную часть себестоимости производства. Кроме того, из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке резко подорожало горючее, что автоматически увеличило расходы на логистику и поставку тех же кормов. Если после праздников стоимость горючего не пойдет вниз, существенного падения цен на яйца ожидать бесполезно, несмотря на все сезонные факторы.

Сколько стоят яйца в супермаркетах

По состоянию на 11 марта 2026 года цены в крупных торговых сетях Украины несколько отличаются. Во время мониторинга стоимости десятка куриных яиц марки "Квочка" категории С1 были зафиксированы следующие цифры.

Дешевле всего их можно приобрести в магазинах АТБ и "Фора" — за 82,90 гривны. В сети NOVUS этот же товар предлагают за 82,99 грн, в Auchan яйца обойдутся уже в 84,90 грн. Самая высокая цена зафиксирована в супермаркетах "Сільпо" — 87,14 гривны.

Цены на продукты в Украине растут — последние новости

Изменение климата все больше влияет на мировой рынок фруктов и овощей. Как предупреждают аналитики, экстремальная жара и длительные засухи уже болезненно отражаются на урожайности томатов, картофеля, ягод и цитрусовых.

Реклама

"Изменение климата — это одновременно риск и возможность для Украины. Мы уже наблюдаем смещение агроклиматических зон, что открывает потенциал для расширения выращивания ягод, овощей и садовых культур", — рассказала директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации Екатерина Зверева.

Кроме того, на стоимость потребительской корзины оказывает непосредственное влияние ситуация на Ближнем Востоке. Военные действия стимулируют быстрый рост мировых цен на нефть и создают логистические препятствия поставщикам. По словам Максима Гопки, из-за этого быстрее всего вырастут в цене импортные тепличные овощи, в частности огурцы и помидоры из Турции.