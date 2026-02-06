ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
85
Время на прочтение
1 мин

Что нельзя делать после перманента губ — основные запреты

Игнорирование основных правил ухода приводит к отекам, инфекциям или неровному оттенку, а правильный подход гарантирует, что ваши губы будут сиять естественным блеском до 2–3 лет.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Перманентный макияж губ – это популярная процедура

Перманентный макияж губ — это популярная процедура. / © Pixabay

Процедура перманентного макияжа достаточно популярна. Это быстро, удобно и безопасно, эффект остается надолго. Однако, чтобы результат долго радовал вас, нужно следовать рекомендациям после татуажа губ.

Рассказываем об основных правилах ухода

  1. Главное правило — избегать контакта с водой первые 24 часа, не касаться губ руками и не употреблять острую, соленую или горячую пищу в течение 3–7 дней, чтобы пигмент равномерно зафиксировался в дерме.

  2. Дополнительно противопоказаны сауны, бассейны, алкоголь и солнечные ванны не менее недели, потому что тепло расширяет сосуды и провоцирует миграцию частиц краски.

  3. На неделю необходимо отказаться от употребления крепких и горячих напитков, горячих, кислых, соленых и перченых блюд.

  4. Нельзя протирать уголки губ с помощью салфетки. И по возможности в течение трех дней избегайте поцелуев.

  5. Ни в коем случае нельзя сдирать образовавшиеся на губах корочки, поскольку в результате цвет может получиться неравномерным. Через несколько дней они сами сойдут.

Раньше мы сообщали, как правильно сделать натуральный макияж. Больше об этом читайте в новости.

