Чем тоник отличается от тонера и как каждое средство работает

Косметика для лица / © Pixabay

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В мире косметикичасто путают два важных продукта по уходу за кожей — тоник и тонер. Несмотря на похожие названия, это совершенно разные средства, которые выполняют разные функции и имеют разный состав. Понимание их отличий поможет правильно выбрать продукт и эффективно ухаживать за кожей.

Об этом пишет Гал-Инфо.

Тоник — это классическое косметическое средство, которое используют после умывания. Он имеет жидкую консистенцию, похожую на воду, и предназначен для завершения очищения кожи. Его основная задача — удалить остатки мейкапа, геля или пенки для умывания, которые могли не смыться полностью, а также нормализовать уровень рН, нарушенный жесткой водой. Тоник подготавливает кожу к дальнейшему уходу, способствует лучшему проникновению сывороток и кремов. Важно подбирать тоник в соответствии с типом кожи: увлажняющие для сухой, с компонентами, уменьшающими воспаления — для проблемной, а тоники

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Тонер — продукт, пришедший из корейской бьюти-индустрии. Его текстура более плотная, он может быть гелеобразным или маслянистым. Основное предназначение тонера — восстановление и удержание влаги в коже после умывания, когда она особенно уязвима к обезвоживанию. Корейские тонеры часто обогащены уникальными ингредиентами: муцином улитки, экстрактом алоэ, ледниковой водой. Они не только увлажняют, но и успокаивают, делают кожу мягкой и бархатистой, уменьшают воспаления, тонизируют и дарят здоровое сияние.

Наносить эти средства также стоит по-разному. Тоник обычно наносят ватным диском, который помогает деликатно очистить и освежить кожу. Тонер же рекомендуют наносить руками нежными движениями, чтобы лучше впитаться и глубже увлажнить кожу. При сухой коже стоит выбирать деликатное нанесение, а для жирной можно использовать ватные подушечки, но аккуратно, чтобы не травмировать кожу.

Главные отличия тоника и тонера: тоник — жидкий и направлен прежде всего на очищение и нормализацию рН, а тонер — более плотный и нацелен на увлажнение и предотвращение обезвоживания. В составе тоника часто содержится спирт, что помогает контролировать жирность кожи, тогда как в тонерах спирт используют редко.

Учитывая особенности кожи и погодные условия, важно правильно комбинировать эти средства. Например, летом, когда кожа больше подвержена обезвоживанию, тонер станет настоящим спасением, а тоник поможет сохранить баланс. Зимой же тоник поможет поддерживать чистоту и тонус кожи, предотвращая сухость и раздражения.

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Напомним, ранее мы писали о том, как очистить кожу от черных точек. Удалить их кажется почти невозможным, однако есть эффективные способы ухода за кожей, которые помогут избавиться от этой проблемы.