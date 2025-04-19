Диета 4:3 — новое модное направление в похудении / © Pixabay

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Диета 4:3 — новое модное направление в похудении. Однако это не то же, что питание по времени (например, популярные схемы 16/8 или 14/10).

Речь идет именно о дежурстве дней с очень низким потреблением энергии и дней без ограничений. В то же время, дни голодания не должны идти подряд.

Диета 4:3 — это форма интервального голодания, при которой вы значительно сокращаете количество калорий до 500 калорий в день три дня в неделю.

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По сути это просто один из видов интервального голодания.

Хотя многие исследования показывают, что голодание полезно для похудения и снижения высокого кровяного давления, соблюдать такую систему может быть очень сложно, она может вызвать расстройство пищевого поведения или даже влиять на социальную составляющую жизни.

Что можно есть на диете 4:3

Люди, придерживающиеся диеты 4:3, сильно ограничивают потребление калорий в разгрузочные дни. В результате, список того, что вы можете есть, достаточно ограничен. Многие люди потребляют жидкости, не содержащие калорий, черный кофе, чай и низкокалорийную пищу.

В обычные дни рекомендуется есть столько, сколько вам хочется, но желательно отдавать предпочтение продуктам с высоким содержанием белков и жира. Диетологи также рекомендуют ограничить употребление сахара и подсластителей.

Раньше мы писали, когда нужно есть, чтобы похудеть. Больше об этом читайте в новости.