Модный цвет волос в 2024 году: главные тренды и тенденции в окраске

В моде – преимущественно светлые оттенки и рыжие.
2024 года в моде – цвета, максимально приближенные к натуральным, живым волосам. Самые популярные – это светлые оттенки блонда, рыжие цвета, шоколад, каштан, медь, бронза.
Основной тренд – акцент на натуральности.
В этом сезоне популярны варианты окрашивания, помогающие сохранить здоровье, структуру и естественную красоту волос.
Техники окрашивания
Стилисты предлагают множество интересных техник, которые позволяют полностью перевоплотиться.
- Омбре – при такой окраске более темные корни постепенно переходят в светлые концы.
- Сомбре – похожая техника, но более легкий и воздушный вид. Переходы между темным и светлым тонами менее контрастны, благодаря чему визуально получается более мягкий эффект.
- Шатуш – освещаются только те пряди, которые остаются после начеса. С учетом того, что краской покрываются отдельные волоски, а корни не затрагиваются, создается эффект сгоревших на солнце волос.
- Babylights – за счет мягкого освещения отдельных тончайших прядей, создается эффект "поцелованных солнцем" волос.
- Балаяж – эта техника предполагает заметные светлые пряди по всей длине от корней до кончиков. Чтобы достичь естественности, из выбранного пучка отметаются лишние волоски кисточкой.
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