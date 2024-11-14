Модный цвет волос в 2024 году: главные тренды и тенденции в окраске

В моде – преимущественно светлые оттенки и рыжие.

2024 года в моде – цвета, максимально приближенные к натуральным, живым волосам. Самые популярные – это светлые оттенки блонда, рыжие цвета, шоколад, каштан, медь, бронза.

Основной тренд – акцент на натуральности.

В этом сезоне популярны варианты окрашивания, помогающие сохранить здоровье, структуру и естественную красоту волос.

Техники окрашивания

Стилисты предлагают множество интересных техник, которые позволяют полностью перевоплотиться.

Омбре – при такой окраске более темные корни постепенно переходят в светлые концы.

– при такой окраске более темные корни постепенно переходят в светлые концы. Сомбре – похожая техника, но более легкий и воздушный вид. Переходы между темным и светлым тонами менее контрастны, благодаря чему визуально получается более мягкий эффект.

– похожая техника, но более легкий и воздушный вид. Переходы между темным и светлым тонами менее контрастны, благодаря чему визуально получается более мягкий эффект. Шатуш – освещаются только те пряди, которые остаются после начеса. С учетом того, что краской покрываются отдельные волоски, а корни не затрагиваются, создается эффект сгоревших на солнце волос.

– освещаются только те пряди, которые остаются после начеса. С учетом того, что краской покрываются отдельные волоски, а корни не затрагиваются, создается эффект сгоревших на солнце волос. Babylights – за счет мягкого освещения отдельных тончайших прядей, создается эффект "поцелованных солнцем" волос.

– за счет мягкого освещения отдельных тончайших прядей, создается эффект "поцелованных солнцем" волос. Балаяж – эта техника предполагает заметные светлые пряди по всей длине от корней до кончиков. Чтобы достичь естественности, из выбранного пучка отметаются лишние волоски кисточкой.

Читайте также: