Волосы будут длинными, густыми и сияющими: что нужно делать

У вас будут длинные, сильные и сияющие волосы, благодаря простым методам ухода и правильному питанию.
Женщина с длинными, сильными и ухоженными волосами всегда красива и совершенна. Хотя летом часто приходится подстригать кончики из-за негативного воздействия палящего солнца, воды и сухого воздуха. Или так хочется отрастить длинные волосы, чтобы сменить имидж, но никак не получается. В статье собрано несколько полезных советов, благодаря которым ваши волосы будут расти в разы быстрее, будут густыми и сияющими.
Что замедляет рост волос?
- Генетика и возраст. Средняя скорость роста волос в месяц – 1,5 см, если они растут медленнее, это может быть причиной наследственности. Также с возрастом его рост замедляется.
- Неправильное питание – жирная пища, недостаточное количество витаминов и минералов, чрезмерное употребление алкоголя и табака.
- Интенсивная термообработка феном и утюжками наносят вред волосам.
- Климатические условия – колебание температур изменяет фазы роста волос, поэтому они растут медленнее.
- Использование синтетических средств для мытья и ухода за волосами. Следует обращать внимание на состав шампуней и масок, выбирать продукты с натуральными компонентами.
Но не только уход за самими волосами ускоряет его рост, еще необходимо снабжать питательными веществами весь организм и кожу головы. Тогда волосы будут длинными, крепкими и сияющими.
Еда и витамины для роста волос
Наше питание оказывает прямое влияние на рост и состояние волос. Поэтому нужно есть как можно больше овощей и фруктов, меньше жирной пищи, избегать употребления алкоголя, не курить. Следует включать в ежедневный рацион продукты с витаминами, ускоряющими рост волос.
- Чтобы волосы не ломались, помогут фрукты, овощи оранжевого цвета, сыры, мясо и рыба, содержащие витамин А.
- Витамины группы В укрепляют и ускоряют рост волос. Содержатся в крупах, яйцах, зелени, бобовых и говядине.
- Витамин С способствует выработке коллагена, что делает волосы эластичными. Он содержится в цитрусовых, киви и ягодах.
- Укрепить корни и ускорить рост поможет витамин Е, содержащийся в растительном масле, яйцах, орехах и капусте.
- Блеск волосам обеспечивает витамин К. Нужно есть томаты, лук, печень, морковь и зелень.
Также нужно пить много воды и избегать обезвоживания организма в жару, иначе волосы будут сухими и ломкими.
Массаж головы и расчесывание
Массаж головы – это эффективный метод стимулирования кровообращения и активизации "спящих" фолликул, способствующий ускорению роста волос и увеличению его густоты и силы. Для достижения ожидаемых результатов с помощью массажа необходимо соблюдать несколько простых правил.
- Прикосновения должны быть плавными и легкими, следует избегать резких движений.
- Используйте только пальцы для массажа, избегая прикосновений ногтями.
- Поддерживайте постоянную, но умеренную силу давления пальцев.
- Регулярно повторяйте массаж для обеспечения постоянного эффекта.
Также стимулирует рост волос ежедневное расчесывание перед сном.
Натуральные маски в домашних условиях
Используйте народные методы, чтобы отрастить красивые волосы: делайте маски из составляющих, которые найдете на кухне. Лидируют маски из лука и меда, горчичная и кофейная.
- Маска из меда и лукового сока. Выжмите сок из одной луковицы, добавьте столовую ложку меда. Нанесите смесь на волосы и держите 20 минут, затем тщательно смойте теплой водой. Эта маска имеет накопительный эффект, поэтому ее следует наносить дважды в неделю в течение трех месяцев.
- Кофейная маска. Необходимо смешать 2 чайные ложки кофейной гущи, 1 столовую ложку меда, 1 желток, 1 столовую ложку сметаны. Смесь следует наносить сначала на корни, хорошо втереть, а остаток маски распределить по всей длине волос. Затем следует завернуть голову в пищевую пленку и замотать полотенцем. Через 45 минут вымыть волосы теплой водой с шампунем.
- Горчичная маска может увеличить рост волос вдвое, укрепить корни и повлиять на эластичность. Для приготовления нужно 2 столовых ложки горчичного порошка развести в таком же количестве горячей воды. Добавить один желток, 2 столовых ложки сахара и 2 ст. л. репейного масла. Нанести горчичную смесь на корни, завернуть волосы в пищевую пленку, затем в полотенце. Через полчаса хорошо вымыть волосы.
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