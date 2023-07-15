Волосы будут длинными, густыми и сияющими: что нужно делать

У вас будут длинные, сильные и сияющие волосы, благодаря простым методам ухода и правильному питанию.

Женщина с длинными, сильными и ухоженными волосами всегда красива и совершенна. Хотя летом часто приходится подстригать кончики из-за негативного воздействия палящего солнца, воды и сухого воздуха. Или так хочется отрастить длинные волосы, чтобы сменить имидж, но никак не получается. В статье собрано несколько полезных советов, благодаря которым ваши волосы будут расти в разы быстрее, будут густыми и сияющими.

Что замедляет рост волос?

Генетика и возраст. Средняя скорость роста волос в месяц – 1,5 см, если они растут медленнее, это может быть причиной наследственности. Также с возрастом его рост замедляется. Неправильное питание – жирная пища, недостаточное количество витаминов и минералов, чрезмерное употребление алкоголя и табака. Интенсивная термообработка феном и утюжками наносят вред волосам. Климатические условия – колебание температур изменяет фазы роста волос, поэтому они растут медленнее. Использование синтетических средств для мытья и ухода за волосами. Следует обращать внимание на состав шампуней и масок, выбирать продукты с натуральными компонентами.

Но не только уход за самими волосами ускоряет его рост, еще необходимо снабжать питательными веществами весь организм и кожу головы. Тогда волосы будут длинными, крепкими и сияющими.

Еда и витамины для роста волос

Наше питание оказывает прямое влияние на рост и состояние волос. Поэтому нужно есть как можно больше овощей и фруктов, меньше жирной пищи, избегать употребления алкоголя, не курить. Следует включать в ежедневный рацион продукты с витаминами, ускоряющими рост волос.

Чтобы волосы не ломались, помогут фрукты, овощи оранжевого цвета, сыры, мясо и рыба, содержащие витамин А. Витамины группы В укрепляют и ускоряют рост волос. Содержатся в крупах, яйцах, зелени, бобовых и говядине. Витамин С способствует выработке коллагена, что делает волосы эластичными. Он содержится в цитрусовых, киви и ягодах. Укрепить корни и ускорить рост поможет витамин Е, содержащийся в растительном масле, яйцах, орехах и капусте. Блеск волосам обеспечивает витамин К. Нужно есть томаты, лук, печень, морковь и зелень.

Также нужно пить много воды и избегать обезвоживания организма в жару, иначе волосы будут сухими и ломкими.

Массаж головы и расчесывание

Массаж головы – это эффективный метод стимулирования кровообращения и активизации "спящих" фолликул, способствующий ускорению роста волос и увеличению его густоты и силы. Для достижения ожидаемых результатов с помощью массажа необходимо соблюдать несколько простых правил.

Прикосновения должны быть плавными и легкими, следует избегать резких движений. Используйте только пальцы для массажа, избегая прикосновений ногтями. Поддерживайте постоянную, но умеренную силу давления пальцев. Регулярно повторяйте массаж для обеспечения постоянного эффекта.

Также стимулирует рост волос ежедневное расчесывание перед сном.

Натуральные маски в домашних условиях

Используйте народные методы, чтобы отрастить красивые волосы: делайте маски из составляющих, которые найдете на кухне. Лидируют маски из лука и меда, горчичная и кофейная.

Маска из меда и лукового сока. Выжмите сок из одной луковицы, добавьте столовую ложку меда. Нанесите смесь на волосы и держите 20 минут, затем тщательно смойте теплой водой. Эта маска имеет накопительный эффект, поэтому ее следует наносить дважды в неделю в течение трех месяцев. Кофейная маска. Необходимо смешать 2 чайные ложки кофейной гущи, 1 столовую ложку меда, 1 желток, 1 столовую ложку сметаны. Смесь следует наносить сначала на корни, хорошо втереть, а остаток маски распределить по всей длине волос. Затем следует завернуть голову в пищевую пленку и замотать полотенцем. Через 45 минут вымыть волосы теплой водой с шампунем. Горчичная маска может увеличить рост волос вдвое, укрепить корни и повлиять на эластичность. Для приготовления нужно 2 столовых ложки горчичного порошка развести в таком же количестве горячей воды. Добавить один желток, 2 столовых ложки сахара и 2 ст. л. репейного масла. Нанести горчичную смесь на корни, завернуть волосы в пищевую пленку, затем в полотенце. Через полчаса хорошо вымыть волосы.

Читайте также:

Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

Как ухаживать за кожей лица в летнюю жару: 10 шагов к безупречному виду

Если волосы быстро жирнеют, вы их неправильно сушите: стилистка поделилась идеей из старого журнала