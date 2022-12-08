Как сделать селедку под шубой еще вкуснее: уловки и секреты

Рецепт салата "Селедка под шубой" не является сложным, а все продукты доступны. А если знать некоторые уловки, салат получится гораздо интереснее и вкуснее. Рассказываем о них в материале ТСН.ua.
Секреты приготовления вкусной селедка под шубой
- Если лук предварительно замариновать, резкий вкус лука смягчится, он приобретет пикантный кисло-сладкий вкус, и салат получится более вкусным и нежным. Чтобы замариновать нарезанный лук, его заливают небольшим количеством воды с уксусом и оставляют на 10-15 минут.
- Если овощи натереть на мелкой терке, а не резать кубиками, салат получится мягким и хорошо пропитается.
- Некоторые хозяйки смешивают рыбу и лук с маслом и только потом выкладывают слои закуски, в таком случае салат получится более нежным и насыщенным.
- Обычную отварную морковь можно заменить корейской.
- Можно экспериментировать и добавлять в салат другие ингредиенты. К примеру, яблоки, их лучше порезать мелко без терки, иначе они дадут слишком много сока. Вместо яблок можно добавить маринованные огурцы, предварительно слив воду, консервированный зеленый горошек, кукурузу, авокадо. Добавит к салату оригинальный вкус квашеная капуста, жареные шампиньоны.
- Значительно улучшить салат может помочь сливочное масло. Масло нужно заморозить, затем быстро натереть на терку и добавить к сельди перед тем, как положить сельдь на блюдо.
- Попробуйте вместо сельди взять слабосоленую семгу, приготовление салата в таком случае такое же.
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