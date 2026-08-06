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Квашенные огурцы будут хрустеть всю зиму: добавьте это на дно банки
Чтобы квашеные огурцы оставались плотными и ароматными, важно знать несколько кулинарных секретов. Некоторые популярные добавки могут как улучшить вкус, так и испортить заготовку.
Чтобы квашеные огурцы получились хрустящими, есть несколько секретов, которых нужно придержаться во время процесса. Основой для аромата и надежного брожения становятся зонтики укропа. Рассказываем все секреты хрустящих квашеных огурцов.
Рецептом делится «Київ24».
Как квасить огурцы, чтобы были хрустящими
Длинные стебли укропа следует отрезать, ведь главная ценность заключается именно в семенах.
«Семена укропа отвечают за аромат и пряность вашей заготовки, а еще в них содержатся эфирные масла и природные антисептики, которые стимулируют брожение и угнетают развитие гнили и плесени».
Положите на дно баночки несколько зонтов укропа. Для сохранения плотной текстуры и хруста огурцов, на дно банки кладут зеленые листья. Хорошо подойдут листья смородины и вишни.
Отдельное внимание уделите хрену — как листьям, так и корню. Для антисептического эффекта можно использовать даже часть большого листа.
С дубовыми листьями советуют быть осторожнее. Традиционно их добавляют для «бочкового» привкуса, однако они могут подкрасить огурцы до неприглядного оттенка.
Для пикантного вкуса квашеных огурцов добавьте слайсы хрена. Самым деликатным и противоречивым ингредиентом кулинары называют чеснок. Главное правило здесь — соблюдать строгую пропорцию.
Если положить слишком много чеснока, он может уничтожить вместе с плохими бактериями и хорошие. В этом случае огурцы не забродят как следует. Кладите один небольшой зубчик на литровую банку.
На завершающем этапе в банке нужно очень плотно утрамбовать огурцы.
Почему квашеные огурцы получаются мягкими
Напомним, квашеные огурцы являются источником молочнокислых бактерий, клетчатки, витаминов С и К, а также калия и магния, которые позитивно влияют на пищеварение и иммунитет. Однако из-за высокого содержания соли их нужно употреблять умеренно людям с гипертонией или болезнями почек.
Чтобы овощи не становились мягкими или пустыми, специалисты советуют выбирать свежие, средние по размеру плоды с жесткой мякотью, а не слишком свежие огурцы предварительно замачивать в очень холодной воде.
Секрет хруста заключается в правильной технологии и ингредиентах. Для рассола рекомендуют использовать нейодированную каменную соль — 18–20 г на литр воды и воду комнатной или прохладной температуры, ведь горячая вода размягчает овощи, а ледяная — замедляет брожение.