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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Консервация и варенье
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Время на прочтение
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Квашенные огурцы будут хрустеть всю зиму: добавьте это на дно банки

Чтобы квашеные огурцы оставались плотными и ароматными, важно знать несколько кулинарных секретов. Некоторые популярные добавки могут как улучшить вкус, так и испортить заготовку.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Как квасить огурцы

Как квасить огурцы / © unsplash.com

Чтобы квашеные огурцы получились хрустящими, есть несколько секретов, которых нужно придержаться во время процесса. Основой для аромата и надежного брожения становятся зонтики укропа. Рассказываем все секреты хрустящих квашеных огурцов.

Рецептом делится «Київ24».

Как квасить огурцы, чтобы были хрустящими

Длинные стебли укропа следует отрезать, ведь главная ценность заключается именно в семенах.

«Семена укропа отвечают за аромат и пряность вашей заготовки, а еще в них содержатся эфирные масла и природные антисептики, которые стимулируют брожение и угнетают развитие гнили и плесени».

Положите на дно баночки несколько зонтов укропа. Для сохранения плотной текстуры и хруста огурцов, на дно банки кладут зеленые листья. Хорошо подойдут листья смородины и вишни.

Отдельное внимание уделите хрену — как листьям, так и корню. Для антисептического эффекта можно использовать даже часть большого листа.

С дубовыми листьями советуют быть осторожнее. Традиционно их добавляют для «бочкового» привкуса, однако они могут подкрасить огурцы до неприглядного оттенка.

Для пикантного вкуса квашеных огурцов добавьте слайсы хрена. Самым деликатным и противоречивым ингредиентом кулинары называют чеснок. Главное правило здесь — соблюдать строгую пропорцию.

Если положить слишком много чеснока, он может уничтожить вместе с плохими бактериями и хорошие. В этом случае огурцы не забродят как следует. Кладите один небольшой зубчик на литровую банку.

На завершающем этапе в банке нужно очень плотно утрамбовать огурцы.

Почему квашеные огурцы получаются мягкими

Напомним, квашеные огурцы являются источником молочнокислых бактерий, клетчатки, витаминов С и К, а также калия и магния, которые позитивно влияют на пищеварение и иммунитет. Однако из-за высокого содержания соли их нужно употреблять умеренно людям с гипертонией или болезнями почек.

Чтобы овощи не становились мягкими или пустыми, специалисты советуют выбирать свежие, средние по размеру плоды с жесткой мякотью, а не слишком свежие огурцы предварительно замачивать в очень холодной воде.

Секрет хруста заключается в правильной технологии и ингредиентах. Для рассола рекомендуют использовать нейодированную каменную соль — 18–20 г на литр воды и воду комнатной или прохладной температуры, ведь горячая вода размягчает овощи, а ледяная — замедляет брожение.

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