Выпечка и мучные блюда
290
1 мин

"Шарлотка" на кефире в мультиварке: пирог, который сметут со стола за минуту

Чаще «Шарлотку» пекут в духовке, но ничто не мешает сделать это и в мультиварке — такой пирог не уступает вкусу. Главное — выбрать правильный режим приготовления.

Вера Хмельницкая
"Шарлотка"

«Шарлотка» / © Pixabay

«Шарлотка» на кефире — это простой в приготовлении, но по-настоящему душевный пирог, который вкуснее всего выходит в разгар яблочного сезона. В отличие от классического варианта, тесто на кефире более влажное.

Способ приготовления и ингредиенты

Ингредиенты:

  • яблоки — 3-4 средних по размеру

  • пшеничная мука — 200 граммов

  • кефир — 200 мл

  • яйца — 3 штуки

  • сахар — 150 граммов (можно уменьшить до 100, если яблоки сладкие)

  • сливочное масло — для смазки

  • разрыхлитель — 1,5 чайной ложки

  • ванильный сахар — 10 граммов

  • корица — по вкусу

Как готовить

  • Дно и бортики мультиварки смажьте сливочным маслом

  • Яблоки очистите от кожицы и сердцевины, нарежьте ломтиками

  • В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и ванилью до пышной пены (займет примерно три минуты)

  • Добавьте кефир комнатной температуры, аккуратно перемешайте

  • Просейте муку с разрыхлителем, введите в смесь. Тесто должно быть как густая сметана

  • Вылейте половину теста на дно чаши. Сверху выложите яблоки, посыпьте корицей

  • Постепенно залейте оставшиеся яблоки тестом, разровняйте ложкой

  • Закройте крышку, установите режим «Выпекание» на 60 минут. Если в мультиварке такого режима нет, включите «Мультиповар» на то же время. Если после сигнала о готовности серединка все же сыроватая — добавьте еще 10-15 минут.

Раньше мы писали о том, как можно сделать икру из баклажанов. Рецепт читайте в новости.

290
