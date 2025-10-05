"Шарлотка" на кефире в мультиварке: пирог, который сметут со стола за минуту

«Шарлотка» / © Pixabay

«Шарлотка» на кефире — это простой в приготовлении, но по-настоящему душевный пирог, который вкуснее всего выходит в разгар яблочного сезона. В отличие от классического варианта, тесто на кефире более влажное.

Способ приготовления и ингредиенты

Ингредиенты:

яблоки — 3-4 средних по размеру

пшеничная мука — 200 граммов

кефир — 200 мл

яйца — 3 штуки

сахар — 150 граммов (можно уменьшить до 100, если яблоки сладкие)

сливочное масло — для смазки

разрыхлитель — 1,5 чайной ложки

ванильный сахар — 10 граммов

корица — по вкусу

Как готовить

Дно и бортики мультиварки смажьте сливочным маслом

Яблоки очистите от кожицы и сердцевины, нарежьте ломтиками

В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и ванилью до пышной пены (займет примерно три минуты)

Добавьте кефир комнатной температуры, аккуратно перемешайте

Просейте муку с разрыхлителем, введите в смесь. Тесто должно быть как густая сметана

Вылейте половину теста на дно чаши. Сверху выложите яблоки, посыпьте корицей

Постепенно залейте оставшиеся яблоки тестом, разровняйте ложкой

Закройте крышку, установите режим «Выпекание» на 60 минут. Если в мультиварке такого режима нет, включите «Мультиповар» на то же время. Если после сигнала о готовности серединка все же сыроватая — добавьте еще 10-15 минут.

