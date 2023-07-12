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Штрудель с вишней из лаваша, который можно приготовить за 30 минут

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
10к
Время на прочтение
1 мин
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Штрудель с вишней из лаваша, который можно приготовить за 30 минут

Штрудель с вишнями из лаваша

Когда не очень хочется возиться с тестом или времени мало — предлагаем рецепт быстрого, вкуснейшего штруделя из лаваша с вишней, который готовится за 30 минут.

Для приготовления штруделя требуются следующие ингредиенты:

  • Один лист тонкого лаваша.
  • Пол кило вишни. Можно брать ягоду свежую, замороженную или в собственном соке.
  • Сахар берется по своему вкусу, в зависимости от предпочтений хозяйки.
  • 2-3 чайные ложки крахмала.
  • До 100 г грецких орехов.
  • Одно яйцо
  • Одну-две столовые ложки сметаны.

Приготовление начинки к штруделю:

  • Вишню без косточек перемешиваем с сахаром, крахмалом, ставим на небольшой огонь, помешивая, варим минут 10.
  • Орехи тщательно измельчаем и добавляем в вишню.
  • Далее взбиваем яйцо со сметаной.

Приготовление штруделя:

  • Лист лаваша смазываем яйцом со сметаной, выкладываем на лаваш начинку и закручиваем его в рулет.
  • Штрудель выкладываем на противень и сверху тоже смазываем. Выпекать штрудель нужно в разогретой до 170-180 градусов духовке 15-20 минут.
  • Готовый, охлажденный штрудель посыпать сахарной пудрой.

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Дата публикации
Просмотры
10к
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