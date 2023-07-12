Штрудель с вишней из лаваша, который можно приготовить за 30 минут

Когда не очень хочется возиться с тестом или времени мало — предлагаем рецепт быстрого, вкуснейшего штруделя из лаваша с вишней, который готовится за 30 минут.
Для приготовления штруделя требуются следующие ингредиенты:
- Один лист тонкого лаваша.
- Пол кило вишни. Можно брать ягоду свежую, замороженную или в собственном соке.
- Сахар берется по своему вкусу, в зависимости от предпочтений хозяйки.
- 2-3 чайные ложки крахмала.
- До 100 г грецких орехов.
- Одно яйцо
- Одну-две столовые ложки сметаны.
Приготовление начинки к штруделю:
- Вишню без косточек перемешиваем с сахаром, крахмалом, ставим на небольшой огонь, помешивая, варим минут 10.
- Орехи тщательно измельчаем и добавляем в вишню.
- Далее взбиваем яйцо со сметаной.
Приготовление штруделя:
- Лист лаваша смазываем яйцом со сметаной, выкладываем на лаваш начинку и закручиваем его в рулет.
- Штрудель выкладываем на противень и сверху тоже смазываем. Выпекать штрудель нужно в разогретой до 170-180 градусов духовке 15-20 минут.
- Готовый, охлажденный штрудель посыпать сахарной пудрой.
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