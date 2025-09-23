Две недели боролась за жизнь: в Киеве умерла 24-летняя роженица, пострадавшая от удара РФ

Татьяне Сакиян было всего 24 года. / © ТСН

В Киеве умерла 24-летняя роженица Татьяна Сакиян, которая более двух недель боролась за жизнь после попадания российского дрона-камикадзе в ее квартиру.

Об этом ТСН сообщили родные Татьяны.

Все произошло 8 сентября. В многоэтажку Святошинского района попал русский дрон. Татьяна вместе с мужем Вадимом получили 80% ожогов тела.

Тогда ребенка смогли спасти медики. Они срочно провели кесарево сечение. Родился мальчик Назар. Так назвать его мечтала мама. Он должен появиться на свет в октябре, но врачи вынуждены были вызвать экстренные роды.

В момент взрыва в квартире с семьей находилась сестра Татьяны — Алина. Они с рождения росли сиротами. Алине удалось выжить, более того, не получить ни одной царапины, потому что находилась в другой комнате. Семья верила, что Татьяна сможет жить, но ночью сердце девушки перестало биться. Отец Назарчика еще борется за жизнь. Мальчика собираются взять на воспитание близкие.