Избиение велосипедиста в Киеве: суд решил дальнейшую судьбу водителя Mercedes

Подозреваемый в избиении велосипедиста в Киеве Александр Хилик

Реклама

Дополнено новыми материалами

Киевский апелляционный суд определил новую меру пресечения для водителя Mercedes Александра Хилика, подозреваемого в оставлении в опасности пострадавшего велосипедиста. Фигурант дела останется под стражей до 1 декабря, однако сможет выйти под залог в 5 млн грн.

Об этом сообщила корреспондент ТСН Валерия Ковалинская.

Хилику инкриминируют умышленное причинение тяжких телесных повреждений и оставление потерпевшего без помощи. Ранее суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей до 31 октября, однако сторона защиты подала апелляцию.

Реклама

Адвокат Елена Кононец ходатайствовала об изменении меры пресечения для Хилика на личное обязательство или ночной домашний арест, указывая, что «тяжесть преступления не равна избранной мере пресечения».

Сам подозреваемый участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО. В своем выступлении он отметил, что имеет десятки наград и благодарностей от военных за волонтерскую деятельность, а также попросил суд смягчить меру пресечения из-за состояния здоровья.

«Я в режиме одуванчика: мне нельзя поднимать тяжелое, спать лицом в подушку», — отметил Хилик.

Мужчина также рассказал, что его жена на восьмом месяце беременности, и что он не знает, кто будет везти ее в роддом. Подозреваемый заявил, что оплатит лечение велосипедиста и извинится перед ним.

Реклама

Прокурор Александр Свербиус настаивал, чтобы предыдущее решение осталось в силе.

«Подозреваемый оставил велосипедиста в тяжелом состоянии, не вызвал „скорую“. Через три недели после инцидента Хилик, его адвокат или родные не связались с потерпевшим для возмещения расходов на лечение», — подчеркнул прокурор.

В конце концов апелляционный суд постановил оставить Хилика под стражей до 1 декабря с возможностью внести 5 млн грн залога.

Ранее этот же суд уже избирал мужчине аналогичную меру пресечения в первом уголовном производстве.

Реклама

"Вместе в двух уголовных производствах надо внести 10 млн гривен залога. На сегодняшний день такой суммы у моего подзащитного нет», — сообщила адвокат Хилика.

Избиение велосипедиста в Киеве — что известно?

Напомним, в сентябре в Киеве между водителем Mercedes-Benz G-500 и велосипедистом произошел конфликт из-за парковки на велополосе. После словесной перепалки водитель несколько раз ударил велосипедиста по голове, от чего тот потерял сознание. Вместо помощи нападавший оттащил пострадавшего на обочину и уехал. В результате избиения велосипедист получил черепно-мозговую травму, ушиб мозга и перелом височной кости.

Полиция задержала водителя Mercedes-Benz G-500 в Киевской области. Им оказался 44-летний Александр Хилик. Сначала мужчине инкриминировали умышленное тяжкое телесное повреждение, и суд взял его под ночной домашний арест.

Впоследствии апелляционный суд изменил меру пресечения на содержание под стражей два месяца с возможностью залога 5 млн грн.

Реклама

Кроме того, Хилику предъявлено обвинение в оставлении потерпевшего в опасности. По этой статье суд также назначил 30 дней ареста.

Правоохранители сообщили, что Хилик является фигурантом еще одного дела — его подозревают в присвоении 25 млн грн при закупке одежды для теробороны.