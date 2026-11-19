Затопление на Оболони / © из соцсетей

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В Киеве на Оболонском проспекте, 22А произошел повторный прорыв инженерных сетей. Вода заливает придомовую территорию, однако аварийная служба «Киевводоканала» долго не прибывает на вызов.

Об инциденте, произошедшем в четверг, 19 ноября, сообщают местные жители в районном Telegram-канале.

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Дом, возле которого произошла авария, находится непосредственно за зданием Оболонской районной государственной администрации.

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По словам очевидцев, вода продолжает интенсивно прибывать и затапливать двор. На место происшествия примерно через 20 минут после вызова прибыл представитель местной Управляющей компании, который зафиксировал аварию и передал информацию профильным городским службам.

Снова порыв сетей на проспекте Оболонском, 22А / © Життя ОБОЛОНЬ Київ / Telegram

Снова порыв сетей на проспекте Оболонском, 22А / © Життя ОБОЛОНЬ Київ / Telegram

Снова порыв сетей на проспекте Оболонском, 22А / © Життя ОБОЛОНЬ Київ / Telegram

Снова порыв сетей на проспекте Оболонском, 22А / © Життя ОБОЛОНЬ Київ / Telegram

В то же время, как утверждают жильцы дома, на момент публикации прошло уже более полутора часов, но аварийная бригада «Киевводоканала» на локацию так и не приехала.

Напомним, это уже не первая коммунальная авария по этому адресу за последний месяц. Предыдущий инцидент произошел 2 ноября — тогда двор заливало горячей водой. Коммунальные службы ликвидировали повреждения, однако через две недели сети на этом участке снова не выдержали.

Жители призывают ответственные коммунальные предприятия срочно локализовать утечку и провести комплексную проверку сетей на этом участке, чтобы предотвратить регулярные подтопления.

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Что говорят в «Киевводоканале»

Ситуацию с подтоплением эксклюзивно для ТСН.ua прокомментировали в пресс-службе «Киевводоканала». Там сообщают, что на Оболонском проспекте, 22А было обнаружено повреждение магистрального водопровода диаметром 200 мм.

«В связи с этим временно прекращено водоснабжение двух жилых домов по адресам: Оболонский проспект, 22 и 22-а», — отмечают в пресс-службе.

В настоящее время поврежденный участок водопровода перекрыт. Для ликвидации аварии необходимо провести земляные работы во дворе.

«Отвод воды с придомовой территории затруднен из-за засорения ливневой канализации», — объясняют на предприятии.

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Вероятно, эти работы должна выполнить дорожная служба Оболонского района, отвечающая за исправность сливной системы.

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