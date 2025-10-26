Владимир Путин / © Associated Press

В РФ 21 октября опробовали новую крылатую ракету «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Там утверждают, что ей «аналогов нет».

Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишут росСМИ.

«Стратегические силы способны обеспечить безопасность России и союзного государства в полном объеме. Это факт, который хорошо известен специалистам в военном мире. Наши силы ядерного сдерживания находятся на самом высоком уровне», — сказал Путин.

Также начальник Генштаба РФ Герасимова отчитался об испытаниях крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Она будто бы находилась в воздухе около 15 часов и преодолела 14 000 километров. Более того, это, мол, не предел. В частности, диктатор похвастался, что ракета может обходить системы ПРО.

"Это уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет", - убежден диктатор.

Напомним, Путин дал задание своим войскам. Да, вооруженные силы РФ должны продолжать «специальную военную операцию» в соответствии с планами Генштаба.

«Командующим необходимо продолжить выполнение специальной военной операции в соответствии с замыслом, разработанным Генеральным штабом Вооруженных сил», — сказал диктатор.