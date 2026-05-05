Подал ли в отставку Тимур Ткаченко: в КГВА отреагировали на слухи

Подал в отставку Тимур Ткаченко

Дополнено новыми материалами

Сегодня, 5 мая, в социальных сетях начала распространяться информация, что глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко якобы подал в отставку.

ТСН.ua поинтересовались у КГВА, действительно ли Тимур Ткаченко, глава Киевской городской военной администрации, написал заявление на увольнение.

Тимур Ткаченко подал заявление на увольнение: правда ли это

В пресс-службе КГВА призвали не распространять ложную информацию.

«Мы просим не распространять эту информацию, потому что она не подтверждена. Советуем ориентироваться исключительно на официальные источники информации», — сообщили ТСН.ua в пресс-службе КГВА.

На уточняющий вопрос, писал ли Тимур Ткаченко заявление на увольнение и уходит ли с должности, нам ответили: «Нет-нет, такого ничего нет».

Также там добавили, что заявления на увольнение от Ткаченко «никто не видел».

Из собственных источников ТСН.ua стало известно, что недавно в КГВА произошли определенные кадровые изменения в патронатной службе. Вероятно, это стало поводом для информации о массовом увольнении.

Но, скорее всего, это только слухи, потому что информации о кадровых изменениях руководства КГВА ни один из источников ТСН.ua не подтвердил.

Тимур Ткаченко и сам прокомментировал, планирует ли увольняться с должности:

«Вижу, что активно распространяются слухи о кадровых решениях. У некоторых ударных политических команд значительный бюджет на джинсу и заказные материалы, которые имеют ноль связи с реальностью», — пишет Тимур Ткаченко.

Он добавил, что реальным проблемам уделяется гораздо меньше внимания. Глава КГВА призвал сосредоточиться на подготовке к сложному отопительному сезону. Он подчеркнул, что это касается и должностных лиц КГГА всех уровней.

Ткаченко напомнил, что в этом году планируют потратить более 180 миллионов на Подольский мостовой переход, еще 65 миллионов на окружную дорогу, и 600 миллионов на дорогу к Жулянам.

«Кроме этого, миллиардная реконструкция дороги на левом берегу действительно никуда не делась. Вот это не слухи, а реальность. Где здесь приоритет стойкости? Почему это не обсуждают? Кстати, а пресс-конференция городского главы уже состоялась?»

Отставки в Украине: последние новости

Напомним, ранее городской глава Луцка Игорь Полищук подал заявление о досрочном прекращении полномочий. Аналогично поступил и секретарь горсовета Юрий Беспятко.

В среду, 25 марта, на 90-й сессии городского совета Луцка депутаты официально поддержали отставку мэра: за соответствующее решение проголосовали 38 избранников.

Сам Игорь Полищук подчеркнул, что его решение не связано с проверками НАБУ, аудитом или какими-либо уголовными производствами. Причины своего шага он детализировать не стал.

