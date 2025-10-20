- Дата публикации
В Киеве произошел взрыв в автомобиле: детали и фото
Чрезвычайное происшествие произошло в Голосеевском районе столицы.
В Киеве в понедельник, 20 октября, прогремел взрыв в припаркованном автомобиле. Происшествие произошло в Голосеевском районе столицы.
Об этом сообщает ТСН.ua.
Информации о пострадавших пока не поступало.
Обстоятельства и причины ЧП установят следователи.
Что известно
На опубликованной в соцсетях фотографии можно увидеть последствия взрыва.
«Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что в результате взрыва автомобиля марки BMW никто из людей не пострадал», — сообщили ТСН.ua в полиции Киева.
Напомним, в августе в Киеве взорвался автомобиль, окрашенный под военный.