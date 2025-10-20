ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
1047
Время на прочтение
1 мин

В Киеве произошел взрыв в автомобиле: детали и фото

Чрезвычайное происшествие произошло в Голосеевском районе столицы.

Авторы публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак
Взрывотехническая служба

Взрывотехническая служба / © УНІАН

В Киеве в понедельник, 20 октября, прогремел взрыв в припаркованном автомобиле. Происшествие произошло в Голосеевском районе столицы.

Об этом сообщает ТСН.ua.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Обстоятельства и причины ЧП установят следователи.

Что известно

На опубликованной в соцсетях фотографии можно увидеть последствия взрыва.

Последствия взрыва в автомобиле / © из соцсетей

Последствия взрыва в автомобиле / © из соцсетей

«Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что в результате взрыва автомобиля марки BMW никто из людей не пострадал», — сообщили ТСН.ua в полиции Киева.

Напомним, в августе в Киеве взорвался автомобиль, окрашенный под военный.

Дата публикации
Количество просмотров
1047
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie