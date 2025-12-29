- Дата публикации
В Киеве раздался взрыв и начался пожар: что известно (видео)
В Соломенском районе Киева пылает здание.
В Киеве раздался взрыв и начался пожар.
Об этом сообщают киевские паблики.
«Горит здание в Соломенском районе Киева: местные паблики пишут, что перед тем раздался взрыв» — говорится в сообщении под видео.
Ожидаем официальную информацию.
Что говорят спасатели и полицейские
В ГСЧС Киева говорят, что уже удалось локализовать пламя.
«Пожар произошел в двухэтажном здании в промышленной зоне Соломенского района. Огонь уже локализовали на площади 100 квадратных метров. Выясняем принадлежность этого здания. Пожарные продолжают тушение огня», — рассказали ТСН.ua столичные спасатели.
Причины пожара и взрыва будут устанавливать правоохранители. Также пока не известно, есть ли пострадавшие в результате взрыва и возгорания. В полиции Соломенского района говорят, что на месте взрыва работают все соответствующие службы.
«На месте взрыва работают все службы. Продолжается ликвидация пожара», — сообщили ТСН.ua в полиции Соломенского района.
Напомним, в Киеве на Позняках сгорело кафе: огонь поднимался к небу. Вероятной причиной пожара стал взорвавшийся в помещении газовый баллон.