В Киеве раздался взрыв и начался пожар: что известно (видео)

Пожар в Киеве

Дополнено новыми материалами

В Киеве раздался взрыв и начался пожар.

Об этом сообщают киевские паблики.

«Горит здание в Соломенском районе Киева: местные паблики пишут, что перед тем раздался взрыв» — говорится в сообщении под видео.

Ожидаем официальную информацию.

В Соломенском районе Киева горит здание

Что говорят спасатели и полицейские

В ГСЧС Киева говорят, что уже удалось локализовать пламя.

«Пожар произошел в двухэтажном здании в промышленной зоне Соломенского района. Огонь уже локализовали на площади 100 квадратных метров. Выясняем принадлежность этого здания. Пожарные продолжают тушение огня», — рассказали ТСН.ua столичные спасатели.

Причины пожара и взрыва будут устанавливать правоохранители. Также пока не известно, есть ли пострадавшие в результате взрыва и возгорания. В полиции Соломенского района говорят, что на месте взрыва работают все соответствующие службы.

«На месте взрыва работают все службы. Продолжается ликвидация пожара», — сообщили ТСН.ua в полиции Соломенского района.

Напомним, в Киеве на Позняках сгорело кафе: огонь поднимался к небу. Вероятной причиной пожара стал взорвавшийся в помещении газовый баллон.