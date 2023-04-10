11 апреля - 8 мая 2023 года: время исполнения желаний для Близнецов, Весов и Водолеев

С положительной стороны он запомнится Близнецам, Весам и Водолеям. Однако это время сложного выбора для Стрельцов, а также дни препятствий для представителей знаков Зодиака Дева и Рыбы, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

11 апреля Венера входит в знак Близнецы и формирует гармоничную связь с Плутоном в Водолее. Планета взаимоотношений, красоты и гармонии в ближайшие 3-4 недели одарит благами знаки стихии Воздуха (Близнецы, Весы, Водолей). Венера – планета Земли и Воздуха, перемещаясь по Близнецам, находится под управлением Меркурия, который, в свою очередь, находится в знаке управления Венеры – в Тельце, где и перейдет в ретроградное движение с 21 апреля до 16 мая.

Венера в Близнецах отличается своей переменчивости и коммуникабельностью. Гармоничный аспект Венера-Плутон благоприятствует легким заработкам, полезным знакомствам, получению желаемого благодаря мастерству общения.

С 11 апреля до 9 мая 2023 года сфера личных и деловых отношений находится под влиянием первого знака стихии Воздуха – Близнецы, поэтому в сфере взаимоотношений проявляется многоликость и двойственность мнений. В этот период будут пересматриваться договорённости, меняться обстоятельства, поскольку люди не склонны углубляться в дела, настроены на отдых легкость, непринужденное общение, романтику.

Максимальную пользу из этого транзита смогут извлечь Близнецы, Весы и Водолеи. А вот Стрельцам придется забыть об отдыхе и ни в коем случает не надеяться на везение, т.к. впереди месяц очень непростой. Девы и Рыбы также изрядно понервничают, поскольку столкнутся с внешним сопротивлением в процессе выполнения любых дел. Немного снизит градус напряжения лишь здравый смысл, откровенный диалог, обсуждение возможных взаимных компромиссов и юмор.

Стрельцам, Девам и Рыбам следует подумать над тем, от чего они могут отказаться, чтобы получить более-менее приемлемый результат в сложившихся обстоятельствах. Вероятнее всего, новые условия, окружающие люди, а также личное восприятие происходящего в совокупности потребуют принятия нового общего мнения. Не стоит гнуть свою линию в ближайшее время – это лишь себе во вред.

Венера в Близнецах при поддержке Плутона активизирует творческое мышление, помогает красиво оформлять свои знания и получать за это деньги, эффективно собирать и передавать информацию окружающим. Этот транзит благоприятен для посреднической деятельности, предпринимательства, сферы информационных коммуникационных технологий и связи.

Управитель Близнецов – Меркурий – перемещается по Тельцу, что является взаимной рецепцией по управлению Меркурий-Венера. Это благоприятная связь планет, которые усиливают друг друга, позволяя друг другу максимально проявиться в знаках Зодиака.

Венера в Близнецах приветствует объективность и логику позволяет оценить сложные вопросы отношений без эмоциональных искажений. Гармоничный аспект с Плутоном помогает восстановить душевные силы, получить энергетическую подпитку от природы, усиливает чувство видения и понимания тонкостей взаимоотношений, благоприятствует преобразованиям с целью улучшения связей между людьми. Хорошее время для того, чтобы вместе с любимым человеком обсудить отношения со всей ясностью и открытостью. Сближению способствуют общие идеи, интеллектуальная работа, общественная деятельность.

Представители стихии Воздуха будут довольны результатами транзита Венеры по Близнецам. В это время открывается множество перспектив, появляются шансы достичь больших успехов в социальном плане. Некоторые желания исполнятся, адекватные цели будут достигнуты. Появляется возможность устроить свою жизнь по-новому отказаться от старых и уже неактуальных связей. Интересные дни для личных отношений, внутренней жизни. Больше людей проявляют себя открыто, с готовностью идут на контакт. Общение и социальные контакты помогают избавиться от мрачных мыслей и тревог. В любовных связях на первый план выходят не страсть, а свежесть впечатлений от поездок, совместного просмотра и обсуждения познавательных фильмов, обучения.

Во второй половине апреля – начале мая могут появиться новые лидеры общественного мнения. Талантливые Близнецы, Весы и Водолеи проявят себя и наконец-то получат заслуженное признание. Транзит Венеры по Близнецам способствует формированию благоприятных обстоятельств, чтобы благодаря интеллектуальной деятельности и решимости обрести популярность, установить новые связи или же в период ретроградного Меркурия возобновить давние отношения.

Стрельцам в период перемещения Венеры по Близнецам сложно определиться, чего же все-таки хочется, трудно сделать правильный выбор. Могут неожиданно встретить человека, связь с которым, вероятнее всего, приведет к негативным жизненным переменам. Лучше воздержаться от романтических связей, прислушиваться к деловым партнерам, беречь семейные отношения и ни в коем случае не поддаваться искушениям. Старайтесь сдерживать свой бунтарский дух, чтобы не потерять то, что имеете.

Девы и Рыбы, установите для себя правильные рамки! Будьте готовы столкнуться с препятствиями из-за необязательности партнеров, однако не доводите ситуацию до конфликта. Велик риск испортить и без того непростые личные или деловые взаимоотношения. Требуется изворотливость, чтобы не оказаться в двусмысленных ситуациях и сохранить репутацию или важные связи.

Перемещаясь по Близнецам, Венера образует напряженные аспекты с натальным Солнцем представителей знаков Дева и Рыбы. В этот период могут возникнуть материальные сложности, работа не приносит удовлетворения, возникают ситуации, требующие пересмотра своих убеждений и жизненных позиций.

Стрельцы, Девы и Рыбы должны быть осторожны и внимательны при общении с другими людьми, в поездках, планировании расходов. Вероятны трудности в личных и деловых отношениях, неожиданные неприятности из-за прошлых связей. Близкие люди заметят изменения в вашем поведении и, наверняка, скажут вам об этом. Установившиеся, семейные отношения могут дать оттенок досады и сожаления. Главное, сдерживать эмоции, не принимать скоропалительные решения, иначе в один миг может произойти ссора, которая затянется надолго. Неожиданная встреча с бывшим романтическим партнером может взбудоражить прежние чувства, но стоит 10 раз подумать, прежде чем пожертвовать существующими отношениями.

Венера в Близнецах создает особый фон – это время противоречий, транзит может сбивать с толку и давать некую двойственность во всем. При этом заставляет размышлять, искать способы достичь желаемого комфорта, дополнительные источники заработка. В этот период неприятности возникают из-за поверхностного восприятия происходящего вокруг, из-за отсутствия целостного видения будущего. Важно не распыляться по мелочам, избегать пустых разговоров, а всю энергию направить на созидание, изучение, познание.

Это идеальное время для творчества писателей и сценаристов, пишущих любовные романы, также и для тех, чья деятельность связана с предметами красоты, торговлей недорогой одеждой и аксессуарами. Люди с легкостью расстаются с деньгами, совершенно не думая о последствиях. Для одних – это возможность заработать, а для других – риск потратить деньги на бесполезные вещи.

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