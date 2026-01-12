17 февраля 2026 года завершается год Зеленой Древесной Змеи: что принесет нам сила Красной Огненной Лошади

Год Зелёной Древесной Змеи завершается 17 февраля / © Associated Press

Китайская цивилизация считается одной из самых древних непрерывных цивилизаций. В то время как мир отмечает 1 января как начало нового цикла, восточная традиция ждёт особого момента: второго новолуния после зимнего солнцестояния. Именно оно открывает дверь в новый год, задаёт ритм и определяет, какая энергия будет сопровождать людей в ближайшие двенадцать месяцев, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Китайский Новый год представляет собой лунно‑солнечный праздник, и его дата каждый год меняется. В Украине это произойдет 17 февраля в 14:12.

В 2025 году это новолуние наступило 29 января, и именно с этого момента начался год Зелёной Древесной Змеи. Соответственно, он продолжается до следующего китайского Нового года — 17 февраля 2026, когда начнётся новый цикл.

Многие думают, что смена китайского знака происходит вместе с календарным Новым годом, но это не так.

Вот ключевые причины:

1. Китайский календарь — не солнечный, а лунно‑солнечный. Он строится на циклах Луны и Солнца, а не на григорианской дате 1 января. Поэтому начало года всегда привязано к лунному новолунию, а не к календарю.

2. Новый знак вступает в силу только в момент китайского Нового года. Огненная Лошадь начнёт свой цикл только в день китайского Нового года, который в 2026 году приходится на 17 февраля. До этого момента продолжается влияние предыдущего знака — Древесной Зеленой Змеи.

3. Энергия знака считается активной только после смены небесного ствола и земной ветви. Каждый год в китайской системе — это комбинация: элемента (дерево, огонь, земля, металл, вода) и животного (змея, лошадь, обезьяна и т.д.). Эта комбинация обновляется только в момент новолуния, которое открывает новый лунный месяц и новый годовой цикл.

4. 1 января — западная дата, не имеющая отношения к китайской астрологии. 1 января — это чисто григорианская точка отсчёта. В китайской традиции она не несёт астрологического значения и не меняет годовой знак.

Переход к новому животному в китайском календаре символизирует смену вибрации. И Огненная Лошадь не может вступить в свои права 1 января, потому что её время ещё не пришло. Она появляется только тогда, когда обновляется сама структура года — когда небесный ствол и земная ветвь меняют сочетание. Это происходит исключительно в момент китайского Нового года, а не по западной дате.

Поэтому Лошадь ждёт своего часа до 17 февраля. Её энергия — стремительная, яркая, огненная — не может проявиться раньше, чем завершится цикл Змеи. Восточная традиция не спешит: она уважает естественный ход времени, позволяя каждому знаку прожить свой год до конца. И только когда Змея завершает свой путь, освобождая пространство, Лошадь получает возможность войти в мир со всей своей силой.

Так китайский календарь напоминает нам о том, что перемены приходят не по условной дате, а тогда, когда созревают. Каждый цикл имеет своё завершение, и каждый новый год — свой истинный момент рождения.

До 17 февраля 2026 мир живёт под влиянием Зелёной Древесной Змеи — мудрой, гибкой, стратегичной энергии, связанной с ростом, обновлением и внутренней проницательностью.

Только после этой даты начнётся год Красной Огненной Лошади — динамичный, яркий, стремительный. И приходит он редко — всего раз в 60 лет — и каждый раз он приносит энергию, которую невозможно спутать ни с одним другим знаком. Это год, в котором стихия Огня накладывается на животное, уже само по себе связанное с движением, скоростью и внутренним пламенем. Поэтому его ритм всегда ярче, быстрее и интенсивнее, чем у других «лошадиных» периодов, которые повторяются через каждые 12 лет.

Когда 17 февраля начнётся новый цикл Красной Огненной Лошади, мир почувствует эту перемену почти физически: словно воздух становится более электрическим, а пространство — более подвижным. Это время, когда многое ускоряется, когда решения принимаются быстрее, а события разворачиваются стремительнее. Лошадь сама по себе любит свободу, движение и риск, а стихия Огня усиливает её импульс, делая год насыщенным, динамичным и порой непредсказуемым.

Чтобы понять, что несёт этот год, полезно оглянуться назад — к 1966‑му, предыдущему году Красной Огненной Лошади. Историки и астрологи часто называют его одним из самых напряжённых и бурных периодов XX века. По данным источников, сочетание Огня и Лошади тогда считалось настолько мощным, что в некоторых странах, например в Японии, семьи даже избегали рождения детей в этот год из‑за суеверий о его «трудной» энергии.

Но важно понимать: сила Огненной Лошади — не разрушительная по своей природе. Она скорее взрывная, преобразующая, способная резко менять направление движения общества. В 1966 году эта энергия проявилась в виде социальных сдвигов, культурных революций, всплесков активности и стремительных перемен. Лошадь не терпит застоя, а Огонь не терпит тишины — вместе они создают год, в котором многое выходит на поверхность, ускоряется и требует реакции.

Год 2026 будет не копией 1966‑го, но он несёт ту же вибрацию — мощную, яркую, требующую внутренней устойчивости. Разница в том, что мир сегодня другой: более взаимосвязан, более информированный, более чувствительный к изменениям. Поэтому энергия Красной Огненной Лошади может проявиться не только в резких внешних событиях, но и в личных прорывах, смене направлений, смелых решениях, которые долго откладывались.

Если год Зеленой Древесной Змеи был временем внутренней стратегии, наблюдения и накопления сил, то Красная Огненная Лошадь выносит всё это наружу. Она превращает скрытое в явное, планы — в действия, идеи — в движение. Это год, когда многое может сдвинуться с мёртвой точки, но важно помнить: Лошадь не любит хаоса, она любит скорость. А скорость требует внимания, собранности и умения держать ритм.

Такой год благоприятен для тех, кто готов к переменам, кто умеет действовать быстро, но не терять голову, кто чувствует в себе внутренний огонь и хочет направить его в созидательное русло. И если 1966 год показал, насколько мощной может быть эта энергия, то 2026 год даёт шанс прожить её более осознанно — с пониманием того, что сила Красной Огненной Лошади может быть не только бурей, но и двигателем роста.