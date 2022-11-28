2023-й - год Черного Водяного Кролика: прогноз астролога 

В тот момент, когда часы бьют двенадцать раз, массовое включение позитивных мыслей запускает мощную энергетическую волну добра, на которой могут – и в это очень хочется верить! – случаться настоящие чудеса. О том, что нас ждет в наступающем 2023 году рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Под властью Воды

Несмотря на то, что в конце января, согласно китайским поверьям, агрессивный авантюрист Тигр уступит место более спокойному и уравновешенному Черному Водяному Кролику(Коту), стихия года не изменится – мы все еще будем находиться под властью Воды. А это значит, что нас – так же, как и в году уходящем – будут переполнять эмоции, как позитивного, так и негативного свойства, и страхи, справиться с которыми просто так не удастся – над ними придется работать, возможно, нужно будет обратиться к помощи специалистов.

Также велика вероятность стихийных бедствий и техногенных катастроф, связанных с водной стихией: наводнений, цунами, прорывов дамб, выход из берегов и разлива больших рек. Осторожность необходимо соблюдать и каждому конкретному человеку: не стоит пренебрегать силой воды, отправляясь в путешествия водными видами транспорта или плавая в тех местах, которые традиционно считаются опасными.

Проявит себя Вода и в общественной жизни – в основном тем, что на свет божий выйдут тайны, которые скрывались годами. Разумеется, прежде всего это коснется людей публичных – политиков, деятелей культуры и искусства: узнав их секреты – порой постыдные – СМИ поднимут волну негатива, которая может стоить этим людям карьеры. Впрочем, тем, кто вряд ли привлечет внимание прессы, тоже необходимо стоять на страже своих тайн: вряд ли их раскрытие понравится друзьям и членам их семьи.

Меркурий в Козероге и Марс в Близнецах

Характер года во многом определяет его первый месяц, а значительная его часть – пройдет под знаком ретро-Меркурия в знаке Козерога и Марса в знаке Близнецов.

С одной стороны, нас будет преследовать ощущение дежавю, которое обеспечат встречи со старыми друзьями и появление людей из прошлого. В каждом конкретном случае следует задать себе вопрос, а почему, собственно, этот человек появился в нашей жизни именно в это время? Важно помнить, что просто так ничего происходить не будет – у всего есть своя причина и свое следствие.

С другой стороны, в это время – а, возможно, и в течение всего года – не стоит пробивать лбом стены и пытаться высадить закрытые на замок двери – результат все равно не будет. Лучше подождать, когда первые расступятся, а вторые – откроются: это обязательно произойдет, но в строго назначенное для этого время.

Юпитер: переход из Овна в Телец

В начале 2023 года Юпитер – планет законодательства и морали – будет находиться в агрессивном и злобном знаке Овна, что отразится как на военных событиях (они еще могут продолжаться), так и на личной жизни каждого конкретного человека: многое в нашей жизни будет происходить импульсивно, наскоком, без учета реальных факторов и условий. Однако стоит помнить о том, что Овен – знак коротких, спринтерских дистанций, на длительные усилия он не способен, поэтому можно предположить, что следующей весной энергия войны окончательно выдохнется.

К тому же 17 мая Юпитер перейдет из знака Овна в первые градусы знака Тельца, которые сформируют позитивный и многообещающий поддерживающий аспект к Солнцу в гороскопе Украины. Чтобы понять, как такая небесная конфигурация отразится на судьбе нашей страны, достаточно вспомнить, что Телец – земной знак, отвечающий за финансы и ресурсы. А это значит, что украинское государство начнет много работать над вопросами развития промышленности и сельского хозяйства, что в принципе невозможно в условиях войны. Вывод о том, что это означает, каждый может сделать самостоятельно.

Кролик(Кот) любит счет

Подтверждает вышесказанное и тот факт, что хозяин наступающего года, Кролик(Кот), согласно китайкой традиции, относится к тройке так называемых знаков-"завершителей", где компанию ему составляют Коза и Кабан. Чаще всего в такие годы завершаются какие-либо глобальные процессы, которые уже отыграли свою роль в истории человечества и должны уйти в прошлое. Ну а поскольку Кролик(Кот) любит анализировать происходящие события, все подсчитывать и подводить итоги, можно предположить, что речь идет и об агрессии Российской Федерации против Украины, а следом и серьезной роли, которую пока еще играет эта страна в мировой политике и всемирной истории.

Черная Луна и падение деспотичных режимов

Еще один астрологический момент, который может иметь значение для всего мира, – вхождение Черной Луны, или Лилит (удаленной точки орбиты, куда не доходит свет и божественная энергия), в знак Льва. Где она пробудет девять месяцев, с 8 января по октябрь 2023 года. Как известно, Черная Луна приходит, чтобы спросить, как человек жил в период с ее последнего посещения, где он нагрешил и за что должен ответить. Ну а поскольку Лев – знак королевский, то и разбор полетов коснется прежде всего людей, так или иначе облеченных властью. Велика вероятность того, что в некоторых странах полностью сменится вертикаль власти. Вообще, 2023 год будет богат на падение царьков и деспотичных режимов, что, возможно, коснется и уже изрядно всем надоевшего Владимира Путина.

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