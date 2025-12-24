2026 год: что несет нам Красная Огненная Лошадь

Красная Огненная Лошадь / © Credits

Реклама

Так что самое время узнать, что несет нам Красная Огненная Лошадь: кому она обещает звездные подарки и сюрпризы, а кого и стукнет копытом по лбу — разумеется, если заслужили.

О том, каким будет следующий год, чего нам ждать от него и на что надеяться, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Восточная астрология: «пожар» по плану

2026 год по восточной, китайской, астрологии — время стихии Огня, всего таких стихий пять — Дерево, Огонь, Земля, Металл и Вода — и меняются они каждые два года. В соединении с тотемом Лошади события, происходящие в такие годы, как правило, стремительны и молниеносны, а люди, действующие под их влиянием, могут — при желании — смести все преграды на своем пути, так что действовать надо смело и целеустремленно, тогда и успех не заставит себя долго ждать.

Реклама

Грандиозный спектакль под названием «Земля»

Если учесть традиции западной астрологии, то определяющую роль в наступающем году будут играть Сатурн и Нептун, к которым летом присоединится Юпитер, отвечающие за стихию Огня, а также Уран и Плутон — им соответствует стихия Воздуха. Как известно, огню для горения необходим воздух, а, значит, «пожар», который «разгорится» в новом году, скучать нам точно не даст. Впрочем, пугаться не стоит — в таких сочетаниях стихий и небесных тел есть и позитивный момент: соединение Сатурна с Нептуном — достаточно редкий аспект и, как правило, отвечает за новый передел мира. Все самое важное, что произойдет в наступающем году уже началось в году уходящем: в 2025-м высшие планеты — Нептун, Уран, Плутон, перешедшие в другие знаки, в 2026-м будут разыгрывать грандиозный спектакль под названием «Земля». При этом самые судьбоносные события произойдут во второй половине года, так что в течение первой можно расслабиться и просто плыть по течению, насколько это будет возможно в такое — яркое и горячее как в прямом, так и в переносном смысле — время. Два года огненной энергии подряд — 2026-й и 2027-й — мирных времен нам не обещают, глобальная мировая перестройка всегда происходит импульсивно, но и изначально настраиваться на плохое нежелательно. Не стоит забывать о том, что Лошадь 2026 года — цирковое животное, а, значит, в нашей жизни будет много театральности: спецэффектов, фейерверков, головокружительных трюков и цоканья копыт.

Год начнется с солнечного затмения

Согласно китайском календарю год Красной Огненной Лошади начнется 17 февраля 2026 года в 12 часов 2 минуты по Гринвичу в 29-м градусе Водолея. В этот же день произойдет солнечное затмение, оно окажет сильное влияние на весь наступающий год. Традиционно солнечные затмения несут нам активизацию вирусов, как это было в 2019 году, тотемом которого являлась Крыса — антагонист Крысы: после январских затмений началась эпидемия коронавируса. Для многих мировых лидеров (Солнце символизирует отца в семье и руководителя — президента, премьер-министра или короля — в стране) наступающий год станет временем испытаний, особенно это коснется политических деятелей старой формации, исповедующих вышедшую из употребления систему управления. Также в это время могут уйти в небытие известные в прошлом личности всех жизненных сфер, в наше время потерявшие свое влияние. Исторически год Красной Огненной Лошади несет высокую авиационную аварийность, пожары и начало вулканической деятельности — могут проснуться подводные вулканы у берегов Италии и Турции, сильная жара может надолго установиться в Казахстане, Индии и Таиланде. Осенью не стоит отправляться в путешествия — удачными они не будут.

Соединение «двоек» с «шестеркой»

Если рассматривать новый 2026 год с нумерологической точки зрения, то он делится на две «двойки» и «шестерку». «Двойки» символизируют отношения, а «шестерка» — хитрость и практичность, а это говорит о том, что люди будут стараться использовать в своих интересах тех, кто их окружает — то есть, как говорят в таких случаях, загребать жар чужими руками. «Шестерка» также символизирует примирение — в том числе и с бывшими возлюбленными, с которыми мы поссорились, или начало новых — перспективных — отношений.

Читайте также: