5 самых впечатляющих затмений в истории человечества

10 июня днем – точнее, в 14.56 по киевскому времени – произойдет солнечное затмение, которое впервые за довольно долгое время можно будет наблюдать на всей территории Украины.

Разумеется, для наблюдения за затмением необходима ясная погода, при которой солнечный диск не будет закрыт тучами, и соответствующая защита для глаз. На затмения часто смотрят сквозь прокопченные стекла, затемненную фотопленку и солнцезащитные очки, но врачи предупреждают, что таких мер может быть недостаточно. Лучше всего приобрести очки с максимальным затемнением, специально сделанные для наблюдения за затмением, или, проколов в листе бумаги дырочку, спроецировать на какую-либо поверхность. Смотреть на Солнце без защитных мер опасно – это может привести к любым осложнениям вплоть до слепоты.

Самое знаменитое затмение в истории человечества. 29 год н.э.

"Солнечное затмение в момент смерти Христа" Ян Люйкен, Уильям Броделет, 1700 г. / Getty Images

Самое знаменитое в истории человечества затмение произошло во время распятия Иисуса Христа. Он был казнен в пятницу, во второй половине дня, а "в шестом же часу настала тьма по всей Земле и продолжалась до часа девятого". По свидетельству евангелистов Луки, Марка и Матфея, в это время также случилось сильное землетрясение, когда "земля тряслась и камни расселись". Современные ученые установили дату того события – 24 ноября 29 года нашей эры.

Первое затмение в истории человечества. 22 октября 2134 год до н.э.

Первое в истории человечества солнечное затмение было зафиксировано в Китае. В старинной китайской "Книге истории" о нем написано как о встрече Солнца и Луны, произошедшем в Тереме – древнекитайском созвездии, состоявшем из Весов, Скорпиона и Змееносца, произошедшей в эпоху правления императора Чунг-Канга. В императорском дворце началась паника, из-за которой двух придворных астрономов, обвиненных в пьянстве и по этой причине "не уследивших" за затмением и не предупредивших о них, схватили и казнили.

Затмение Перикла. 431 год до н.э.

Затмение Перикла входит в тройку затмений, описанных древнегреческим историком Фукидидом. Оно произошло летом в первый год Пелопонесской войны, то есть, в 431 году до нашей эры – более точная его дата неизвестна. В тот день после полудня Солнце Луна почти полностью перекрыла солнечный диск, который в свою очередь приобрел вид полумесяца, а небо так потемнело, что на нем можно было увидеть несколько крупных звезд. Затмением Перикла его назвали благодаря древнегреческому писателю и философу Плутарху, рассказавшему связанную с этим историю. Согласно ему, Перикл уже собрался вести свой флот на Спарту, как началось затмение, вызвавшее у его воинов мистический ужас. Увидев это, Перикл накрыл одного из стоящих рядом с ним солдат своим плащом и спросил, является его жест несчастьем или его предзнаменованием? Услышав отрицательный ответ, он сказал: "Так чем та тьма отличается от этой, как не размером?"

Солнечное затмение 28 июля 1851 года

Солнечное затмение 28 июля 1851 года можно было наблюдать на значительной территории Земли – от Канады до стран Восточной Европы. Оно двигалось от Канады через Гудзонов пролив и Гренландию к Дании, Швеции, Польше, Беларуси и Украине. Помимо этого, знаменито еще и тем, что в это время в Кенигсбергской обсерватории была сделана первая в истории человечества фотография солнечного затмения.

Солнечное затмение 11 августа 1999 года

Солнечное затмение 11 августа 1999 года / Getty Images

Затмение, которое произошло за пять месяцев до начала 2000 года, стало последним в истории ХХ века. Его связывали с концом света, которое, как обещали многие предсказатели, должно было произойти именно в это время. К счастью, ничего подобного не случилось, но, по свидетельствам астрономов, это было самое яркое и зрелищное затмение за все время существования человечества. Таких благоприятных условий для наблюдения за небесными катаклизмами до этого не было никогда – закрывающая Солнце темная полоса прошла по самым густонаселенным районам мира, от Великобритании до Индии. В странах, в которых можно было видеть затмение, к нему отнеслись как к реалити-шоу. Так, в Плимуте в этот день прошел Всемирный конгресс астрологов, в Бухаресте состоялся концерт Лучано Паваротти и Гран-при "Формулы-1", на озере Балатон дегустировали вина, а в Вене ели пирожное "затмение", изобретенное местными кулинарами специально для этого случая.

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