Ангел-хранитель 1 марта: что он нам принесет и о чем его нужно просить

Чтобы наши просьбы и желания были удовлетворены, важно знать, какой небесный страж отвечает за нынешний день, 1 марта, и что он может нам подарить.

У каждого из нас есть свой ангел-хранитель – по православной традиции его надо искать в месяцеслове. Он сопровождает человека в течение всей жизни, от рождения до смерти, и помогает ему в сложных жизненных ситуациях. У каждого дня лунного календаря тоже есть свой ангел-хранитель – в тот день, когда он властвует на небе, к нему могут обращаться все без исключения, к тому же у каждого из них есть своя "специализация".

Ангел-хранитель нынешних лунных суток: ангелом-хранителем нынешнего лунного дня является Масабэль (Янус или Аргеда) – Ангел теней, Повелитель лабиринтов.

Что дарит людям: Масабэль очень придирчиво выбирает себе подопечных и вряд ли станет помогать тем, кто не обратится к нему в молитве и не попросит о помощи. Берет под свое крыло тех, кто учится или занимается наукой, особенно если они одержимы достижением своей цели – хотят совершить прорыв в той или иной области знаний. Считается, что подопечные Масабэля могут совершить грандиозные открытия – вплоть до тех, за которые дают Нобелевскую премию.

О чем его просить: за содействием к Масабэлю рекомендуется обращаться людям, оказавшимся в запутанной ситуации, которая им самим может казаться безвыходной. На самом деле выход существует из любого положения, и этот ангел гарантированно поможет его найти.

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