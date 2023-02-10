Ангел-хранитель 10 февраля: что он нам принесет и о чем его нужно просить

Чтобы наши просьбы и желания были удовлетворены, важно знать, какой небесный страж отвечает за сегодняшний день – 10 февраля – и что он может нам подарить.

У каждого из нас есть свой ангел-хранитель – по православной традиции его надо искать в месяцеслове. Он сопровождает человека в течение всей жизни, от рождения до смерти, и помогает ему в сложных жизненных ситуациях. У каждого дня лунного календаря тоже есть свой ангел-хранитель – в тот день, когда он властвует на небе, к нему могут обращаться все без исключения, к тому же у каждого из них есть своя "специализация".

Ангел-хранитель нынешних лунных суток: ангелом нынешних лунных суток является Асфэр, или Ферсас, – Ангел-разрушитель, Пленитель юных сердец, отвечающий за яркость лунного сияния. Он грозен и устрашающ по отношению к злым людям, но добр и справедлив к добрым.

Что дарит людям: образно говоря, одевает своих подопечных в латы и вкладывает им в руки меч, чтобы они могли защитить себя от негатива. Впрочем, он и сам не остается в стороне: Асфэр избавляет человека от всего, что мешает ему полноценно жить, причем речь идет не только о врагах, но и о болезнях, слухах, сплетнях и даже вредных привычках.

О чем его просить: к Асфэру обращаются за помощью те, кто страдает от чужой подлости и несправедливости.

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