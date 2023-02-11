Ангел-хранитель 11-12 февраля: что он нам принесет и о чем его нужно просить

Чтобы наши просьбы и желания были удовлетворены, важно знать, какой небесный страж отвечает за 22-й лунный день, который продлится два календарных дня – 11 и 12 февраля – и что он может нам подарить.

У каждого из нас есть свой ангел-хранитель – по православной традиции его надо искать в месяцеслове. Он сопровождает человека в течение всей жизни, от рождения до смерти, и помогает ему в сложных жизненных ситуациях. У каждого дня лунного календаря тоже есть свой ангел-хранитель – в тот день, когда он властвует на небе, к нему могут обращаться все без исключения, к тому же у каждого из них есть своя "специализация".

Ангел-хранитель нынешних лунных суток: ангелом-хранителем нынешних лунных суток является Эргиба, или Гибэра, – Ангел середины пути, Гений тишины и Похититель снов.

Что дарит людям: дарит везение во многих сферах деятельности, но больше других благоволит политикам, научным работникам, писателям, журналистам, актерам, режиссерам, музыкантам и художникам. Делает человека смелым, мудрым и надежным: про таких говорят, что на него можно положиться.

О чем его просить: Эргиба просят о разнообразных земных благах: считается, что тот, кто получит его покровительство, ни в чем не будет знать отказа – во всяком случае, в своей земной жизни: прежде всего это касается материальных благ, но для того, чтобы их приобрести, необходимо обладать талисманом Эргибы.

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