Ангел-хранитель 13 февраля: что он нам принесет и о чем его нужно просить

Чтобы наши просьбы и желания были удовлетворены, важно знать, какой небесный страж отвечает за 22-й лунный день – 13 февраля – и что он может нам подарить.

У каждого из нас есть свой ангел-хранитель – по православной традиции его надо искать в месяцеслове. Он сопровождает человека в течение всей жизни, от рождения до смерти, и помогает ему в сложных жизненных ситуациях. У каждого дня лунного календаря тоже есть свой ангел-хранитель – в тот день, когда он властвует на небе, к нему могут обращаться все без исключения, к тому же у каждого из них есть своя "специализация".

Ангел-хранитель нынешних лунных суток: ангелом-хранителем нынешних лунных суток является Батис (или Тиба). Наши предки звали его Сюзереном, Президентом, Ангелом утреннего бриза и Гением муз.

Что дарит людям: люди, находящиеся под властью Батиса, аккуратны, осторожны, осмотрительны, скрытны – у них трудно что-нибудь выпытать, а также кажутся окружающим таинственными особами, что особенно привлекательно, если речь идет о женщинах. Они могут достичь желаемого в любой ситуации, поэтому могут ставить перед собой любые – даже самые смелые – цели.

О чем его просить: поскольку Батис является ангелом женских капризов и прихотей, прежде всего к нему советуют обращаться представительницам прекрасного пола: если его попросить, он исполнит любую – самую неожиданную и взбалмошную – просьбу. В его власти также отменить любые союзы – например, брачные, если люди в нем не подходят друг другу, но один из них настойчиво цепляется за второго, а также он может восстановить справедливость в тех случаях, когда она нарушена.

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