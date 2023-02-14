Ангел-хранитель 14 февраля: что он нам принесет и о чем его нужно просить

Чтобы наши просьбы и желания были удовлетворены, важно знать, какой небесный страж отвечает за нынешний лунный день – 14 февраля – и что он может нам подарить.

У каждого из нас есть свой ангел-хранитель – по православной традиции его надо искать в месяцеслове. Он сопровождает человека в течение всей жизни, от рождения до смерти, и помогает ему в сложных жизненных ситуациях. У каждого дня лунного календаря тоже есть свой ангел-хранитель – в тот день, когда он властвует на небе, к нему могут обращаться все без исключения, к тому же у каждого из них есть своя "специализация".

Ангел-хранитель нынешних лунных суток: ангелом-хранителем нынешних лунных суток является Тисаль, он же Росаль. Древние астрологи называли его такими громкими именами, как Смотритель медленного времени, Гений любви и Хранитель ключей от счастья.

Что дарит людям: люди, находящиеся под покровительством Тисаля, – натуры цельные, на самые важные жизненные моменты они смотрят однозначно – с единственно правильной точки зрения, их трудно заставить изменить своим принципам и убеждениям. Слово "честь" для них – не пустой звук, они готовы защищать ее всеми доступными им способами – в прежние времена подопечные Тисаля дрались на дуэлях, не давая спуску обидчикам. Он дарит своим подопечным все земные блага, преимущества и радости, но главная его цель – возбуждать любовь в самых холодных и равнодушных сердцах. Помимо этого, он усиливает дружеские связи и родственные отношения, напоминая людям о том, что они – "одной крови". Тем, кто трудится не покладая рук, Тисаль-Росаль приносит не только материальное благополучие, но и известность – вплоть до всемирной славы.

О чем его просить: женщины просят Тисаля о прямо противоположных вещах: с одной стороны, об успехах в карьере, с другой – о настоящей, искренней любви и счастье в личной жизни. Вообще же, нет такой просьбы, которую не смог бы выполнить этот ангел, поэтому, обращаясь к нему, не стоит сдерживать свою фантазию.

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