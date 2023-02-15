Ангел-хранитель 15 февраля: что он нам принесет и о чем его нужно просить

Чтобы наши просьбы и желания были удовлетворены, важно знать, какой небесный страж отвечает за нынешний лунный день – 15 февраля – и что он может нам подарить

У каждого из нас есть свой ангел-хранитель – по православной традиции его надо искать в месяцеслове. Он сопровождает человека в течение всей жизни, от рождения до смерти, и помогает ему в сложных жизненных ситуациях. У каждого дня лунного календаря тоже есть свой ангел-хранитель – в тот день, когда он властвует на небе, к нему могут обращаться все без исключения, к тому же у каждого из них есть своя "специализация".

Ангел-хранитель нынешних лунных суток: ангелом-хранителем нынешних лунных суток является Альфар, или Анвар – Хранитель цвета индиго, Владыка трех крестов и Ангел мечтательности и меланхолии.

Что дарит людям: дарит своим подопечным – особенно женщинам – интуицию, гибкость ума: умение быстро ориентироваться в ситуации, взвешивать все существующие факторы и делать из них правильные выводы.

О чем его просить: астрологи советуют обращаться к Альфару-Анвару тем, кому срочно нужна энная сумма денег, при этом взять ее вроде бы неоткуда, но наш ангел-хранитель может совершить настоящее чуду: человеку вернут забытый долг, выплатят старый гонорар, на который он давно махнул рукой, а то и вовсе просто подарят необходимое количество денежных знаков. Не помешает попросить о помощи Альфара-Анвара и тем, кто собирается заключить серьезную сделку, результатом которой должна стать весомая прибыль – он оградит желающих разбогатеть от ошибок, мошенничества и обмана. Правда, тут, как говорится, на ангела надейся, а сам не плошай: он поможет только тем, кто не сидит без дела, и сам пытается всеми возможными – и достойными – способами увеличить свое материального благосостояния.

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