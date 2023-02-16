Ангел-хранитель 16 февраля: что он нам принесет и о чем его нужно просить

Чтобы наши просьбы и желания были удовлетворены, важно знать, какой небесный страж отвечает за нынешний лунный день – 16 февраля – и что он может нам подарить.

У каждого из нас есть свой ангел-хранитель – по православной традиции его надо искать в месяцеслове. Он сопровождает человека в течение всей жизни, от рождения до смерти, и помогает ему в сложных жизненных ситуациях. У каждого дня лунного календаря тоже есть свой ангел-хранитель – в тот день, когда он властвует на небе, к нему могут обращаться все без исключения, к тому же у каждого из них есть своя "специализация".

Ангел-хранитель нынешних лунных суток: ангелом-хранителем нынешних лунных суток является Фаргас, или Саден: Ангел исцеления, Хранитель влаги Луны, Гений справедливости.

Что дарит людям: считается, что во власти Фаргаса-Садена растапливать лед и гасить огонь, если они угрожают человеческой жизни, он может избавлять от лишних забот и хлопот, делать нашу жизнь беспечной – разумеется, насколько это возможно. Дарит своим подопечным такие качества характера, как нежность, чуткость, искренность, доброту и терпение.

О чем его просить: женщины обращаются к Фаргасу-Садену с просьбой об излечении сугубо женских недугов: считается, что он может справиться с любой – даже самой тяжелой – болезнью, имеющей отношение к женским репродуктивным органам. Еще один – особенно важный в наше время – момент, в котором может помочь наш ангел-хранитель: избавление от неволи – плена или заточения. Ему нужно молиться тем, чьи родные – сыновья, мужья, внуки или братья – попали в плен и насильно удерживаются в неволе. Считается, что Фаргас-Саден способен одолеть врагов и спасти близкого человека, если, конечно, его об этом попросить – сам он вряд ли узнает о тех, кому нужна помощь.

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