Ангел-хранитель 17 февраля: что он нам принесет и о чем его нужно просить

Чтобы наши просьбы и желания были удовлетворены, важно знать, какой небесный страж отвечает за нынешний лунный день – 17 февраля – и что он может нам подарить.

У каждого из нас есть свой ангел-хранитель – по православной традиции его надо искать в месяцеслове. Он сопровождает человека в течение всей жизни, от рождения до смерти, и помогает ему в сложных жизненных ситуациях. У каждого дня лунного календаря тоже есть свой ангел-хранитель – в тот день, когда он властвует на небе, к нему могут обращаться все без исключения, к тому же у каждого из них есть своя "специализация".

Ангел-хранитель нынешних лунных суток: ангел-хранитель нынешних лунных суток – Гасар, он же Матер: Триумфатор, Победитель и Мечтатель.

Что дарит людям: считается, что он позволяет выйти победителем из самых сложных ситуаций – для этого необходимо молиться ему и всегда держать при себе его знак-амулет.

О чем его просить: помогает женщинам в дни, когда, как принято говорить, решается их судьба. Она заканчивает учебное заведение или устраивается на работу, ждет предложения руки и сердца или выходит замуж, рожает ребенка или разводится с мужем – в любой ситуации Гасар-Матер может помочь, уладив все к лучшему. Также он приносит популярность – и даже славу – людям, которые о ней мечтают: прежде всего речь идет о людях искусства, спортсменах и, разумеется, политиках. В день, когда Гасар-Матер, вот как сегодня, властвует над миром, к нему необходимо обращаться с просьбами, о которых сказано выше.

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