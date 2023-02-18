Ангел-хранитель 18 февраля: что он нам принесет и о чем его нужно просить

Чтобы наши просьбы и желания были удовлетворены, важно знать, какой небесный страж отвечает за нынешний лунный день – 18 февраля – и что он может нам подарить.

У каждого из нас есть свой ангел-хранитель – по православной традиции его надо искать в месяцеслове. Он сопровождает человека в течение всей жизни, от рождения до смерти, и помогает ему в сложных жизненных ситуациях. У каждого дня лунного календаря тоже есть свой ангел-хранитель – в тот день, когда он властвует на небе, к нему могут обращаться все без исключения, к тому же у каждого из них есть своя "специализация".

Ангел-хранитель нынешних лунных суток: ангелом-хранителем нынешних лунных Суток является Сарос, или Вашет, астрологи древности называли его Владетелем девятого неба, Миротворцем и Ангелом порядка.

Что дарит людям: отвечает за порядок и гармонию в окружающем мире, укрепляет старые – дружеские или семейные – союзы и создает новые. Является посредником между непримиримыми врагами, восстанавливая их отношения или – хотя бы – устанавливая между ними нейтралитет.

О чем его просить: к Саросу-Вашету обращаются в случае семейных неурядиц: если ссора с близкими вышла из-под контроля и кажется, что из конфликта нет выхода, лучшего помощника, чем наш ангел-хранитель, не найти. В глобальном смысле Саросу-Вашету под силу прекращать войны и, восстановив справедливость по отношению к той стране, которая испытывает агрессию со стороны другой державы, поспособствовать установлению мира, так что в наши дни просить его о помощи особенно важно.

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