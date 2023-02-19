Ангел-хранитель 19 февраля: что он нам принесет и о чем его нужно просить

Чтобы наши просьбы и желания были удовлетворены, важно знать, какой небесный страж отвечает за нынешний лунный день – 19 февраля – и что он может нам подарить.

У каждого из нас есть свой ангел-хранитель – по православной традиции его надо искать в месяцеслове. Он сопровождает человека в течение всей жизни, от рождения до смерти, и помогает ему в сложных жизненных ситуациях. У каждого дня лунного календаря тоже есть свой ангел-хранитель – в тот день, когда он властвует на небе, к нему могут обращаться все без исключения, к тому же у каждого из них есть своя "специализация".

Ангел-хранитель нынешних лунных суток: ангелом-хранителем нынешних лунных суток является Освада, или Выдаш – Повелитель оборотной стороны Луны, Ангел новизны и обновления, Князь тьмы.

Что дарит людям: несмотря на грозное имя Князя тьмы считается самым дружелюбным и миролюбивым в плеяде лунных ангелов. Защищает своих подопечных от сил зла в любом их проявлении – как земного, там и неземного происхождения. Сила Освады-Выдаша состоит в том, что он, во-первых, искренне хочет помочь страдающим людям, а во-вторых, хорошо знает повадки сил мрака и злых людей, поэтому ему легко с ними справиться.

О чем его просить: к Осваде-Выдашу обращаются те, кто попал в беду и отчаялся получить помощь от людей – как друзей и родственников, так и государственных инстанций. Помогает он и людям, столкнувшимся с проблемами, которые исходят от потусторонних сил: возможно, материалисты будут возражать, но опасность от этого меньше не становится, поэтому всегда нужно знать, чьей поддержкой заручиться.

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