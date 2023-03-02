Ангел-хранитель 2 марта: что он нам принесет и о чем его нужно просить

Чтобы наши просьбы и желания были удовлетворены, важно знать, какой небесный страж отвечает за нынешний день, 2 марта, и что он может нам подарить.

У каждого из нас есть свой ангел-хранитель – по православной традиции его надо искать в месяцеслове. Он сопровождает человека в течение всей жизни, от рождения до смерти, и помогает ему в сложных жизненных ситуациях. У каждого дня лунного календаря тоже есть свой ангел-хранитель – в тот день, когда он властвует на небе, к нему могут обращаться все без исключения, к тому же у каждого из них есть своя "специализация".

Ангел-хранитель нынешних лунных суток: ангелом-хранителем нынешних лунных суток является Бэлом (или Норот), которого также называют Ангелом южного небосвода, Союзником и соратником Гименея, Сюзереном страны роз.

Что дарит людям: как следует из его титулов, Бэлом отвечает за любовь и брак – он помогает одиноким людям найти друг друга, а потом соединяет любящие сердца в крепкие союзы. Он может отыскать судьбу человека в самом отдаленном уголке земного шара и сделать все для того, чтобы он с ней встретился. Также Бэлом делает женщин привлекательными в глазах противоположного пола – он наделяет их притягательностью, шармом, сексуальностью, красотой – внешней и внутренней.

О чем его просить: к Бэлому не только можно, но и нужно обращаться тем, кто до сих пор не нашел свою вторую половинку, ангел обязательно поможет им обрести сначала любовь, а затем и семейное счастье. Правда, огонь в чувствах и домашнем очаге людям придется поддерживать самим – ангел не может делать за них их "работу". Бэлом также опекает матерей, особенно если они воспитывают детей в одиночку, поэтому сталкиваются с множеством трудностей – в его силах минимизировать их.

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