Ангел-хранитель 20 февраля: что он нам принесет и о чем его нужно просить

Чтобы наши просьбы и желания были удовлетворены, важно знать, какой небесный страж отвечает за нынешний день, 20 февраля, и что он может нам подарить.

У каждого из нас есть свой ангел-хранитель – по православной традиции его надо искать в месяцеслове. Он сопровождает человека в течение всей жизни, от рождения до смерти, и помогает ему в сложных жизненных ситуациях. У каждого дня лунного календаря тоже есть свой ангел-хранитель – в тот день, когда он властвует на небе, к нему могут обращаться все без исключения, к тому же у каждого из них есть своя "специализация".

Ангел-хранитель нынешних лунных суток: ангел-хранитель нынешних лунных суток – Вадал, или Авдал, наши предки называли его Темным посланников, Князем темного небосвода и Вестником побед и удачи. Слово "темный" в титулах этого ангела присутствует не потому, что он имеет какое-то отношение к силам зла, просто в день, когда он властвует на небосводе, там нет Луны – она только зарождается, речь идет о так называемом времени Гекаты.

Что дарит людям: считается, что Вадал-Авдал может помочь в любом деле, даже если на первый взгляд кажется, что одолеть его невозможно, и ему по силам противостоять любому злу, имеющему репутацию непобедимого. Женщинам ангел-хранитель дарит сообразительность, быстрое мышление, ловкость, умение выпутываться из любых – даже самых непроходимых – ситуаций: про таких людей говорят, что они не упустят своего.

О чем его просить: как правило, Вадала-Авдала просят о получении того, что принадлежит человеку по праву рождения – например, наследства – но чем по какой-то причине владеет другой человек. Ангел-хранитель этого дня, если хорошо его попросить, найдет возможность восстановить справедливость.

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