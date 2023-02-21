Ангел-хранитель 21 февраля: что он нам принесет и о чем его нужно просить

Чтобы наши просьбы и желания были удовлетворены, важно знать, какой небесный страж отвечает за нынешний день, 21 февраля, и что он может нам подарить.

У каждого из нас есть свой ангел-хранитель – по православной традиции его надо искать в месяцеслове. Он сопровождает человека в течение всей жизни, от рождения до смерти, и помогает ему в сложных жизненных ситуациях. У каждого дня лунного календаря тоже есть свой ангел-хранитель – в тот день, когда он властвует на небе, к нему могут обращаться все без исключения, к тому же у каждого из них есть своя "специализация".

Ангел-хранитель нынешних лунных суток: ангелом-хранителем этого лунного дня является Альвасар (или Вальсар), который считается самым мудрым ангелом лунного неба. Его, как и покровителя минувших лунных суток, называют Князем темного небосвода и темным посланником – он тоже властвует на небе в один из дней Гекаты.

Что дарит людям: одаривает своих подопечных гибкостью и неординарностью ума, умением смотреть на традиционные вещи под необычным углом зрения – таким, какие не приходят в голову другим людям. Он учит не только умению анализировать поступающие факты, отбирать нужные и делать правильные выводы, но и находить выходы из любой ситуации.

О чем его просить: к Альвасару, как правило, обращаются те, кто устал от неудач и проигрышей в разных сферах жизни – ангел-хранитель помогает им победить.

Читайте также: