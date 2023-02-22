Ангел-хранитель 22 февраля: что он нам принесет и о чем его нужно просить

Чтобы наши просьбы и желания были удовлетворены, важно знать, какой небесный страж отвечает за нынешний день, 22 февраля, и что он может нам подарить.

У каждого из нас есть свой ангел-хранитель – по православной традиции его надо искать в месяцеслове. Он сопровождает человека в течение всей жизни, от рождения до смерти, и помогает ему в сложных жизненных ситуациях. У каждого дня лунного календаря тоже есть свой ангел-хранитель – в тот день, когда он властвует на небе, к нему могут обращаться все без исключения, к тому же у каждого из них есть своя "специализация".

Ангел-хранитель нынешних лунных суток: ангелом-хранителем этих лунных суток является Сарго, его титулы: Стержень знати, Владыка третьего небосвода, Прокуратор, Лорд.

Что дарит людям: человек, находящийся под его защитой, пользуется уважением окружающих: его авторитет не подвергается сомнению, а пресловутое общественное мнение и уж тем более осуждение обходят его стороной. Так же его крестникам повсеместно сопутствует везение: в любых конкурсах, кастингах и соревнованиях они неизменно занимают первое место. Сарго очень любит женщин: ту, что обратится к нему за помощью, он делает настоящей аристократкой – с соответствующей статью, манерами, умением вести себя в обществе, привлекая к себе нужных – и влиятельных – людей: помогает завязывать интересные знакомства и заводить солидные связи.

О чем его просить: чаще всего Сарго просят о помощи женщины, страдающие от так называемых женских недугов – прежде всего те, кто по какой-то причине не может иметь детей. Он может сделать то, что пока не под силу медицине – совершить настоящее чудо.

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