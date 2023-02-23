Ангел-хранитель 23 февраля: что он нам принесет и о чем его нужно просить

Чтобы наши просьбы и желания были удовлетворены, важно знать, какой небесный страж отвечает за нынешний день, 23 февраля, и что он может нам подарить.

У каждого из нас есть свой ангел-хранитель – по православной традиции его надо искать в месяцеслове. Он сопровождает человека в течение всей жизни, от рождения до смерти, и помогает ему в сложных жизненных ситуациях. У каждого дня лунного календаря тоже есть свой ангел-хранитель – в тот день, когда он властвует на небе, к нему могут обращаться все без исключения, к тому же у каждого из них есть своя "специализация".

Ангел-хранитель нынешних лунных суток: ангелом-хранителем нынешних лунных суток является Гофус (или Фупрес), которого называют Тенью планеты любви Венеры, Принцем любви и Защитником отчаявшихся душ – он отвечает за любовь и страсть.

Что дарит людям: считается, что женщина, находящаяся под покровительством Гофуса, никогда не будет одинока: этот ангел помогает среди огромного количества людей найти одного-единственного – свою вторую половинку, приворожить его и удержать около себя на всю жизнь. Дарит необходимые для этого качества – шарм, обаяние, очарование, чувственность, причем как в моральном, так и физическом – эротическом – плане.

О чем его просить: о помощи Гофуса просят те, кто устал от одиночества и уже не надеется встретить родную душу: он – в буквальном смысле слова – приведет любовь и счастье в жизнь того, кто в этом нуждается.

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