Ангел-хранитель 24 февраля: что он нам принесет и о чем его нужно просить

Чтобы наши просьбы и желания были удовлетворены, важно знать, какой небесный страж отвечает за нынешний день, 24 февраля, и что он может нам подарить.

У каждого из нас есть свой ангел-хранитель – по православной традиции его надо искать в месяцеслове. Он сопровождает человека в течение всей жизни, от рождения до смерти, и помогает ему в сложных жизненных ситуациях. У каждого дня лунного календаря тоже есть свой ангел-хранитель – в тот день, когда он властвует на небе, к нему могут обращаться все без исключения, к тому же у каждого из них есть своя "специализация".

Ангел-хранитель нынешних лунных суток: ангелом нынешних лунных суток является Усавэль (или Рапель), отвечающий за материальную сторону нашей жизни. Носит титулы Хозяина лунных ветров, Владетеля лазурной пещеры, Властителя богатств.

Что дарит людям: дарит своим подопечным материальное благополучие, удачу в любых делах и везение. Заручившись его покровительством, можно одержать победу во всех начинаниях профессионального свойства. Усавэль дарит человеку качества, помогающие ему побеждать: дисциплинированность, самостоятельность, организованность, независимость умение поставить перед собой цель и идти к ней невзирая ни на какие препятствия.

О чем его просить: к Усавэлю обращаются перед началом нового – важного – дела, которое никак нельзя завалить. Он помогает навести порядок в документах, поставить перед собой правильную цель, разработать тактику и стратегию ее достижения и в результате неплохо заработать.

Читайте также: