Ангел-хранитель 25 февраля: что он нам принесет и о чем его нужно просить

Чтобы наши просьбы и желания были удовлетворены, важно знать, какой небесный страж отвечает за нынешний день, 25 февраля, и что он может нам подарить.

У каждого из нас есть свой ангел-хранитель – по православной традиции его надо искать в месяцеслове. Он сопровождает человека в течение всей жизни, от рождения до смерти, и помогает ему в сложных жизненных ситуациях. У каждого дня лунного календаря тоже есть свой ангел-хранитель – в тот день, когда он властвует на небе, к нему могут обращаться все без исключения, к тому же у каждого из них есть своя "специализация".

Ангел-хранитель нынешних лунных суток: ангелом-хранителем нынешнего лунного дня является Элар (или Ловкор), носит титулы: Ангел шестого горизонта, Ратник ночи и Разрушитель преград. Как правило, действует не сам – под его "командованием" находится 32 (!) легиона небесных воинов.

Что дарит людям: делает человека, который находится под его покровительством, сильным, мужественным, волевым, уверенным в себе и своих силах, не боящимся преград. Впрочем, Усавэль сам готов убрать их с пути, если они хотя бы потенциально могут навредить человеку, которого он опекает.

О чем его просить: к Усавэлю чаще всего обращаются те, кто собирается приступить к новому проекту, но не уверен в том, что ему удастся довести его до победного конца. Ангел-хранитель помогает облегчить задачу и облегчает движение к поставленной цели. Часто подопечные Усавэля не только на отлично справляются со своей сложной задачей, но и оставляют свой след в истории – становятся великими людьми или попадают в Книгу рекордов Гиннеса.

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