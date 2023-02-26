Ангел-хранитель 26 февраля: что он нам принесет и о чем его нужно просить

Чтобы наши просьбы и желания были удовлетворены, важно знать, какой небесный страж отвечает за нынешний день, 26 февраля, и что он может нам подарить.

У каждого из нас есть свой ангел-хранитель – по православной традиции его надо искать в месяцеслове. Он сопровождает человека в течение всей жизни, от рождения до смерти, и помогает ему в сложных жизненных ситуациях. У каждого дня лунного календаря тоже есть свой ангел-хранитель – в тот день, когда он властвует на небе, к нему могут обращаться все без исключения, к тому же у каждого из них есть своя "специализация".

Ангел-хранитель нынешних лунных суток: ангелом-хранителем нынешних суток является Арфэд (или Фэжала) – Первосвященник, Целитель душ, Ангел совести. Он связан с первым преобразованием Луны – ее переходом от новолуния к первой четверти лунного цикла: это время ее светлого и мягкого – неактивного – сияния, которое не агрессивно для чувствительных людей.

Что дарит людям: дает возможность получить любые земные блага и богатства, причем сделать это честным, а не мошенническим путем.

О чем его просить: к Арфэду обращаются в случаях, когда существует вероятность получить, например, завидную должность или необходимую сумму денег, но имеются и другие претенденты, поэтому очень важно обойти их на финишной прямой. Можно просить его и об улучшении материального благополучия просто так – в виде манны небесной, но стоит помнить, что ангел-хранитель помогает только тем, кто сам прилагает хоть какие-то усилия для достижения цели.

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