Ангел-хранитель 27 февраля: что он нам принесет и о чем его нужно просить

Чтобы наши просьбы и желания были удовлетворены, важно знать, какой небесный страж отвечает за нынешний день, и что он может нам подарить.

У каждого из нас есть свой ангел-хранитель – по православной традиции его надо искать в месяцеслове. Он сопровождает человека в течение всей жизни, от рождения до смерти, и помогает ему в сложных жизненных ситуациях. У каждого дня лунного календаря тоже есть свой ангел-хранитель – в тот день, когда он властвует на небе, к нему могут обращаться все без исключения, к тому же у каждого из них есть своя "специализация".

Ангел-хранитель нынешних лунных суток: ангелом-хранителем нынешних лунных суток является Фэдолам (или Дытола). Астрологи древности называли его Принцем каменных владений, Повелителем пещерных жителей Луны и Покровителем адвокатов.

Что дарит людям: делает людей проницательными – его подопечные могут проанализировать любую ситуацию, установить причинно-следственные связи, найти выгоду и, что немаловажно, извлечь ее из любой ситуации. Наделяет их чувством юмора, что позволяет смотреть на окружающий мир под оптимистичным углом зрения. Фэдолам также является покровителем людей творческих профессий – он обеспечивает им необходимые для работы креативность и вдохновение.

О чем его просить: покровительствуя адвокатам, Фэдолам и сам по сути своей является адвокатом тех, кто нуждается в защите: к нему обращаются люди, которых несправедливо обвинили. Причем речь необязательно идет о судебных тяжбах – чаще всего это касается сплетен, наговоров, обмана и лжи, с которыми хоть раз в жизни сталкивался каждый из нас. Фэдолама просят избавить от преследования, уберечь от опасностей и неприятностей, что он успешно и делает – если, конечно, к нему обратиться: те, кто находится под его защитой, могут не опасаться зла – ни реального, ни инфернального.

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