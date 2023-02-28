Ангел-хранитель 28 февраля: что он нам принесет и о чем его нужно просить

Чтобы наши просьбы и желания были удовлетворены, важно знать, какой небесный страж отвечает за нынешний день, 28 февраля, и что он может нам подарить.

У каждого из нас есть свой ангел-хранитель – по православной традиции его надо искать в месяцеслове. Он сопровождает человека в течение всей жизни, от рождения до смерти, и помогает ему в сложных жизненных ситуациях. У каждого дня лунного календаря тоже есть свой ангел-хранитель – в тот день, когда он властвует на небе, к нему могут обращаться все без исключения, к тому же у каждого из них есть своя "специализация".

Ангел-хранитель нынешних лунных суток: ангелом-хранителем нынешних лунных суток является Амас (или Юмас), который носит титулы Властелина девятого поднебесья, Ангела чистых душ, Автора детский сновидений и Стража маленьких девочек.

Что дарит людям: Амас очищает души людей, включая самых закоренелых грешников, если, конечно, они – или их родственники – ощутят, что нуждаются в этом. Он также дарит творческие способности и креативные идеи людям, профессия или хобби которых этого требуют, а также склонность к наукам – как точным, так и гуманитарным.

О чем его просить: прежде всего к Амасу нужно обращаться маленьким девочкам во всем мире: ангел оберегает их от любых опасностей, исполняет их желания и дарит подарки – главное, его об этом попросить, а также устраивает сюрпризы. Не оставляет Амас без внимания и родителей: он помогает решить проблемы, возникающие с детьми, и создает все условия для счастливого материнства и отцовства. Просят ангела и о душевном спокойствии и эмоциональном равновесии, что особенно важно в переломные исторические моменты, когда человек чувствует себя особенно слабым и беззащитным перед внешними обстоятельствами. Поскольку счастливых перемен в такие времена приходится ждать долго, необходимо иметь философский взгляд на вещи, о чем и следует просить Амаса.

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