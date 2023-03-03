Ангел-хранитель 3 марта: что он нам принесет и о чем его нужно просить

Чтобы наши просьбы и желания были удовлетворены, важно знать, какой небесный страж отвечает за нынешний день, 3 марта, и что он может нам подарить.

У каждого из нас есть свой ангел-хранитель – по православной традиции его надо искать в месяцеслове. Он сопровождает человека в течение всей жизни, от рождения до смерти, и помогает ему в сложных жизненных ситуациях. У каждого дня лунного календаря тоже есть свой ангел-хранитель – в тот день, когда он властвует на небе, к нему могут обращаться все без исключения, к тому же у каждого из них есть своя "специализация".

Ангел-хранитель нынешних лунных суток: ангелом-хранителем нынешнего лунного дня является Ломадор (или Дорол), обладающий титулами Творца, упреждающего время, Ангела наступающего часа и Покровителя новаторов и искателей.

Что дарит людям: наши предки считали, что он умеет расширять время и пространство, даруя людям, которым покровительствует, невиданные до сих пор возможности.

О чем его просить: чаще других к Ломадору обращаются увлеченные своим делом ученые и исследователи, которым для их работы катастрофически не хватает времени – ангел помогает им все успевать. Помогает он и в бизнесе: тем, у кого он уже есть, обеспечивает его стабильное развитие, а тем, кто пока еще не открыл свое дело, но очень хочет, помогает это сделать. Поскольку деятельность Ломадора связана со временем, он помогает женщинам сохранить внешнюю моложавость на максимально длительное время.

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