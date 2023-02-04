Ангел-хранитель 4 февраля: что он нам принесет и о чем его нужно просить

Чтобы наши просьбы и желания были удовлетворены, важно знать, какой небесный страж отвечает за сегодняшний день – 4 февраля – и что он может нам подарить.

У каждого из нас есть свой ангел-хранитель – по православной традиции его надо искать в месяцеслове. Он сопровождают человека в течение всей жизни, от рождения до смерти, и помогают ему в сложных жизненных ситуациях. У каждого дня лунного календаря тоже есть свой ангел-хранитель – в тот день, когда он властвует на небе, к нему могут обращаться все без исключения, к тому же у каждого из них есть своя "специализация".

Какой небесный страж отвечает за сегодняшний день – 4 февраля? Что он может подарить?

Ангел-хранитель нынешних лунных суток: ангелом-хранителем нынешних лунных суток является Фарэд – его считают верховным ангелом полнолуния, хранителем серебряного сияния спутника Земли. Его облик меняется в зависимости от того, о чем думает обращающийся к нему за помощью человек, и что он хочет в результате получить.

Что дарит людям: все качества характера человека – как положительные, так и отрицательные – Фарэд увеличивает в разы, поэтому, чтобы не превратиться в настоящего монстра, сегодня необходимо осторожно проявлять присущий каждому из нас негатив. Если же у человека больше позитивных качеств, он может стать настоящим образцом для окружающих.

Также делает людей любознательными, дает понимание того, где – в каких источниках – можно отыскать важную информацию и как ею лучше воспользоваться. Фарэд также наделяет нас упорством – вплоть до упрямства – в достижении поставленной цели, но только в том случае, если человек действительно хочет получить то, что с ней связано.

О чем его просить: с одной стороны, исполняет желания и материализует мысли и мечты, с другой – способен развеять любые колдовские чары, избавить от порчи и сглаза, о чем его и следует просить. Также помогает восстановить пострадавшую по какой-либо причине репутацию и отыскать любую потерю – людей, животных или вещей.

Читайте также: