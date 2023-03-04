Ангел-хранитель 4 марта: что он нам принесет и о чем его нужно просить

Чтобы наши просьбы и желания были удовлетворены, важно знать, какой небесный страж отвечает за нынешний день, 4 марта, и что он может нам подарить.

У каждого из нас есть свой ангел-хранитель – по православной традиции его надо искать в месяцеслове. Он сопровождает человека в течение всей жизни, от рождения до смерти, и помогает ему в сложных жизненных ситуациях. У каждого дня лунного календаря тоже есть свой ангел-хранитель – в тот день, когда он властвует на небе, к нему могут обращаться все без исключения, к тому же у каждого из них есть своя "специализация".

Ангел-хранитель нынешних лунных суток: ангелом нынешних лунных суток является Оргус (или Паргус), астрологи присвоили ему титулы Всадника утренней звезды, Покровитель северных вершин и Верный друг.

Что дарит людям: наделяет людей, которым покровительствует, такими качествами, как коммуникабельность, доброжелательность, оптимизм и чувство юмора, что делает их центром внимания в любом обществе. Укрепляет любые – любовные, дружеские или семейные – земные союзы, посылает верных друзей. Также дарит человеку крепкую, устойчивую психику, силу воли, хорошую память и умение логически мыслить.

О чем его просить: к Оргусу рекомендуется обращаться людям, чья работа связана с непосредственным общением с людьми – например, журналистам или торговым работникам: благодаря ангелу они найдут общий язык с любыми – даже очень привередливыми – клиентами или собеседниками.

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