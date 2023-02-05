Ангел-хранитель 5 февраля: что он нам принесет и о чем его нужно просить

У каждого из нас есть свой ангел-хранитель – по православной традиции его надо искать в месяцеслове. Он сопровождают человека в течение всей жизни, от рождения до смерти, и помогают ему в сложных жизненных ситуациях. У каждого дня лунного календаря тоже есть свой ангел-хранитель – в тот день, когда он властвует на небе, к нему могут обращаться все без исключения, к тому же у каждого из них есть своя "специализация".

Чтобы наши просьбы и желания были удовлетворены, важно знать, какой небесный страж отвечает за сегодняшний день – 5 февраля – и что он может нам подарить.

Ангел-хранитель нынешних лунных суток: ангелом-хранителем нынешних лунных суток является Эдор – хозяин мира животных, хранитель третьего неба.

Что дарит людям: делает людей смелыми, решительными, уверенными в себе и своих силах. Дарует умение ориентироваться в любой жизненной ситуации и находить выход из любой ситуации, даже если на первый взгляд она кажется непроходимой. Наделяет необходимыми качествами тех, кто хочет сделать карьеру на ниве политике и общественной деятельности (разумеется, в идеальном смысле этих слов) – делает их настойчивыми, справедливыми, умеющими думать не только о себе, но и о других, а также отстаивать их интересе. Эдор также избавляет от пустых волнений, тревог и бессонницы, которая вызвана беспокойством относительно устройства собственной жизни.

О чем его просить: защищает от любых неприятностей, связанных с миром животных, что особенно важно для тех, кто отправляется на охоту или сафари. Помогает в поездках и путешествиях, оберегая от разного рода неприятностей, которые возможны в пути, создавая максимально благоприятные условия для передвижения, поэтому к нему рекомендуется обращаться тем, кто собирается в ближайшее время куда-то ехать.

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